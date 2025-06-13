快訊

伊朗反擊了！朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

搭印航赴英展開新生活 一家五口墜機罹難留下「最悲傷合照」

嘉義台3線豪雨坍方…巨大落石從山坡滾落 全路段封閉中

2025 CDP 發表會圓滿落幕 證交所引領企業永續揭露邁向國際

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

全球氣候變遷加劇，企業如何揭露環境風險與應對策略，成為國際資本市場的高度關注焦點。證交所攜手全球最大環境資訊揭露機構CDP及其台灣合作夥伴BCSD Taiwan，日前舉辦「2025 CDP台灣發表會」，活動吸引超過350位企業董事、公司治理主管與企業永續實務人員出席，反應熱烈。

證交所董事長林修銘致詞時表示，氣候變遷為全球關注的重要議題，我國已訂下2050淨零轉型目標，證交所期盼透過與CDP及BCSD Taiwan的合作，協助企業強化氣候風險管理與溫室氣體盤查能力，推動環境資訊揭露邁向系統化及國際化。

值得注意的是，CDP自2024年起已調整問卷架構，正式對應IFRS永續揭露準則中的IFRS S2標準，企業於準備CDP問卷的同時，將有助於銜接即將上路的永續資訊揭露規範。

林修銘並頒獎表彰CDP 評比中表現卓越的A級企業。今年臺灣企業於CDP氣候變遷問卷中獲評為A級者達32家，較去年18家大幅成長，展現企業在環境管理策略及減碳目標之實際行動，已具備高度透明度與最佳實踐。

除氣候變遷外，水安全A級的企業家數也自10家成長至15家；並首次有臺灣企業於森林問卷獲選為A級，展現出臺灣企業對國際永續趨勢的積極回應。

發表會邀請CDP亞太區資本市場主管Dennis Wan以及多位業界代表，共同探討企業邁向淨零的策略與挑戰。

Dennis於專題演講中分享，CDP對全球市場最新數據之洞察分析，提供企業全球最新環境趨勢，以及更全面的環境面自我評估方法。

發表會並邀請優秀企業代表，分享不易減排企業的轉型案例、董事會監督等議題。此次活動透過CDP團隊以及企業的分享對談，有助於企業掌握永續前瞻議題。

證交所作為資本市場的重要平台，配合主管機關永續發展政策，整合資本市場各利害關係人，共同建構ESG生態系，也與企業在永續發展的道路上，攜手同行，邁向未來。本次宣導影片將置放於「證交所WebPro3.0影音傳播網_公司治理宣導」專區，提供更多企業觀看。

資本市場 證交所 氣候變遷

延伸閱讀

企業永續揭露 邁大步

證交所推動碳匯共生

證交所出擊 前進電腦展

攜手COMPUTEX 證交所董座林修銘：台灣ICT在全球居要角

相關新聞

蔡明興談兒子蔡承儒接班近況：和同齡層相處工作愉快

富邦金控董事長蔡明興之子蔡承儒進富邦金董事會近三年，媒體關注「近距離」的學習成果，蔡明興笑說，他本來就是學商的，也在金融...

新台幣再度走升 蔡宏圖：影響不至於像5月那樣劇烈，但仍要小心以對

新台幣近日再度升值，上午已逼近29.5元價位。國泰金控董事長蔡宏圖今日在股東會上指出，在過去一個多月來，不論是金融業、壽...

富邦金董座蔡明興：台幣升值有利股市和不動產

對於台幣匯率近期大升，富邦金控董事長蔡明興今日在股東會後受訪時指出，通常匯價升值時，台股也會好，因為外資大量匯入，這對台...

富邦金股東會／小股東委屈股利4.5元太低 蔡明興：與股東目標一致

富邦金（2881）13日上午召開股東會，董事長蔡明興致詞時表示，2024年富邦金控除獲利達1,508.2億元創歷史新高外...

玉山金股東會／併購保德信投信具戰略價值 7月正式交割

玉山金（2884）13日舉行股東會，董事長黃男州報喜今年前五月獲利141.5億元，成長率37.4%是所有金控第一名，且除...

富邦小股東不滿股利發放低 要蔡明興別留太多錢

富邦金融控股股份有限公司今天在企業總部舉辦114年股東常會，董事長蔡明興、董事蔡明忠、副董事長曾銘宗等一級主管出席，股東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。