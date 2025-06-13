玉山金股東會／併購保德信投信具戰略價值 7月正式交割

玉山金（2884）13日舉行股東會，董事長黃男州報喜今年前五月獲利141.5億元，成長率37.4%是所有金控第一名，且除玉山之外的金控都是負成長，玉山目前表現不錯。總經理陳茂欽強調，併購保德信投信獲主管機關核可，將於7月1日正式交割，第四個十年目標是成為全方位金控公司，會加強證券領域投資，其中投信公司具戰略價值。

陳茂欽首先報告去年營運概況，他指出，2024年全球經濟受惠於AI產業呈現溫和成長，台灣經濟表現亮眼，成長居亞洲四小龍之首，展望2025年，川普貿易政策為全球經濟帶來不確定性，但整體景氣發展偏正向。在財務指標方面，去年金控稅後盈餘261.2億元創歷年新高，年成長20.26%，EPS 1.63元、ROA 0.68%、ROE 10.68%。

有股東發言關切玉山過去曾賣掉投信，如今買回後對未來展望，陳茂欽回應，收購保德信投信於5月經過金管會同意，將於7月1日正式交割。玉山第四個十年目標是成為全方位金控公司，會加強證券領域投資，投信公司扮演重要角色，雖非重資產且獲利不大，但卻很有戰略價值。此次以27億餘元收購保德信投信，但仔細看其財報保留盈餘金額相當大，實際價值可說物超所值。

股東還詢問高雄亞灣資產管理專區的規劃，玉山銀行總經理林隆政說，亞洲資產管理中心是政府重要政策，玉山已經申請相關業務，高雄分行所在地的旗艦大樓將另外成立一家亞灣分行，證券子公司以及即將併入的保德信投信屆時也會進駐旗艦大樓，未來將串連海外新加坡和香港分行，提供高資產財管2.0客群全方位平台服務。另會持續擴大海外版圖。

黃男州補充，玉山海外經營績效佳，海外資產占玉山銀行總資產17%，獲利占比32.4%，海外獲利排國銀第二，今年預計10月美國達拉斯辦事處開業。另柬埔寨子行會增加一分行，明年則預估加拿大多倫多分行開業，印度正申請中，若時程快明年可設立孟買分行。

此外，股東關切創投子公司營運情形，黃男州說明，前五月虧損1.1億元，最主要是評價問題，畢竟股市上上下下，但目前狀況還不錯。在2023年也曾獲利達12億元，即便股市震盪損失也在可控範圍內。整體玉山金控前五月獲利141.5億元，成長率37.4%，是所有金控成長率第一名，除玉山之外的金控皆負成長；所有金控合計負成長41%，顯示玉山表現不錯，後續會繼續努力。