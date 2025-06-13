新台幣再度走升 蔡宏圖：影響不至於像5月那樣劇烈，但仍要小心以對

新台幣近日再度升值，上午已逼近29.5元價位。國泰金控董事長蔡宏圖今日在股東會上指出，在過去一個多月來，不論是金融業、壽險業或製造業，都已採取相關的避險因應措施，不像5月初措手不及，來不及反應，因此台幣升值影響不至於像5月時那樣劇烈，但仍要小心以對。

蔡宏圖表示，新台幣自5月初急升，在2天內升值9%、超過2元以上，讓大家措手不及，雖然在30元左右價位已持續一個月，但這二天又再度大升，市場也在擔心。談到匯率對壽險業的影響，他指出，避險措施是每天都要做的，而且因應台幣的急升，大家都已提高避險比率，且金管會也已同意採取相關因應措施，並在6月底前正式宣布，相信能充分幫助到產業。

蔡宏圖在致詞時指出，雖然過去一年很辛苦，但國泰金經營成果還算不錯，也提出每股3.5元的配息。除了匯率之外，認為市場最關心的就是美國的關稅政策，是今年的二大議題，對於美國關稅政策，蔡宏圖認為，關稅政策的變化與貿易談判的進程，將影響未來市場發展狀況，他也期待下半年的不確定因素減少，並指出，關稅政策現在已是多國協商：「現在看來已成為連續劇！」

蔡宏圖表示，關稅影響是多重的，不只製造業和出口業，金融業也將受到間接影響，但他認為，美國關稅政策最終應仍走向妥協，除非有少數極端情形發生，但他認為可能性很低，如今至少已有出現美中談判的架構，雙方有平台可溝通，相信會有好的結果。

蔡宏圖強調，匯率及關稅問題不只影響製造業，對個人亦有影響，也就是從製造業影響到一般消費者，包括美國在評估關稅政策時，最終仍會考慮對消費者影響的程度，例如，消費者要多出10%至20%的成本來消費，美國進口商也會對進口數量保守預期，這些變數會使貿易來回流通、數字會降低，也將成為未來經濟成長的變數；目前美中正在談判，蔡宏圖說，美中是全球最大的消費市場，兩國經濟很重要，要持續觀察。