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凱基金股東會／通過股利、修章與改選董事 一小時搞定

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基金控13日召開股東常會，會中通過113年度盈餘分派案，每股分派現金股息新台幣0.85元及股票股利0.10元。凱基金控／提供
凱基金控13日召開股東常會，會中通過113年度盈餘分派案，每股分派現金股息新台幣0.85元及股票股利0.10元。凱基金控／提供

凱基金控（2883）13日召開股東常會，會中通過113年度盈餘分派案，每股分派現金股息0.85 元及股票股利0.10 元；並順利完成董事改選，提名九席董事候選人順利當選，其中四席變動，包括現任國喬石化（1312）董事長邱德馨將回鍋，與緯來電視網董事長李鐘培、凱基金控執行副總暨法務長顏志堅為選任董事，獨立董事新面孔為歷任統一超營運長、全聯執行長的謝健南。

凱基金控去年度合併稅後純益達335.5億元，為歷年同期次高，年成長率達77%，每股稅後純益（EPS）為1.97 元，合併股東權益報酬率（ROE）持續回升至11.8%。集團旗下主要子公司壽險、銀行、證券、創投和投信業務維持穩健。凱基人壽受惠投資收益上揚、避險成本改善及保費收入成長，推升獲利成長達118%。資本市場交易活絡帶動凱基各項業務動能，挹注獲利成長。凱基銀行存放規模年增率雙位數成長，帶動資產總額達9,000億元，創歷史新高。中華開發資本則受惠持續新增資產管理規模，管理費收入增加。凱基投信積極拓展ETF 業務，整體資產管理規模突破3,000億元。

凱基金控指出，美國關稅政策的執行方式及其對全球經濟成長的影響，對於今年金融市場及經濟發展帶來高度不確定性。凱基金控將密切關注市場變化並落實風險控管機制，以因應外部挑戰；並透過全面推動ONE KGI策略，強化資源整合，驅動跨子公司協同效應與集團共同成長。

董事長 股東 凱基銀行 凱基金

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