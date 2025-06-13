王道銀行股東會／通過每股配發0.5元現金股息

王道銀行（2897）13日召開股東常會，會中承認2024年營業報告書及財務報表，並且通過盈餘分派案，將配發普通股每股新台幣0.5元現金股息。

王道銀行董事長駱怡君今天主持2025年股東常會，會中承認2024年每股稅後純益（EPS）為新台幣1元，個體財務報表稅後純益為新台幣28.56億元；王道銀行有發行甲種特別股股息年利率原為4.25%，自2024年5月底重設後年利率為5.07275%，並已於2024年10月17日全數收回，依據其存續期間，甲種特別股應付現金股息共計新台幣8,382.4萬元；王道銀行乙種特別股年利率為4.5%，依照其3月底已發行流通在外股份及發行天數計算，應付現金股息共計新台幣3,614.7萬元。

除了持續為股東創造更大價值之外，王道銀行亦不斷深化公司治理，日前在臺灣證券交易所「2024年度公司治理評鑑」中獲評為「上市公司前5%」、「金融保險類前10%」，表彰王道銀行對公司治理及所有股東的永續經營責任。