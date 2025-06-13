安泰銀股東會／通過每股現金股息0.38元、改選九席董事

安泰銀行（2849） 13日召開114年股東常會，由董事長俞宇琦主持。會中通過113年度盈餘分配案，每股配發現金股息0.38元，連續15年穩定配發股利。今年股東常會同時完成董事改選，新任董事任期3年，至民國117年屆滿。

安泰銀113年營業淨收益為55.44億元，稅後淨利為13.26億元，較前一年度成長20.4%，每股盈餘 (EPS) 0.68元。董事長俞宇琦在會中表示：「近兩年安泰銀積極強化風險治理，優化資產配置與結構，進而提升資產品質，營運表現穩步推進中。安泰銀將以前瞻思維和全局視角，齊心合力發揮團隊戰力，迎向下一個輝煌時代。」

安泰銀持續保持強健資本水準。截至113年底，資本適足率達到16.42%，第一類資本比率為15.26%。這兩項關鍵的資本指標已連續三年均位居本國銀行第二名，顯著優於本國銀行平均的15.04%及11.81%，充分彰顯安泰銀穩健的財務基礎與抵禦風險的能力。

本次股東常會完成董事會全面改選，選出9席董事，其中獨立董事3席，佔比達到三分之一，確保董事會決策的獨立性與客觀性。新任董事會成員具備專業且多元的背景，涵蓋經營管理、金融創新與財務管理等領域，將為安泰銀的策略規劃與業務發展提供更廣闊的視野與更深入的洞察。

新一屆董事會的組成，不僅體現安泰銀對公司治理的重視，更展現其積極引進外部專業力量，以應對未來挑戰並把握發展機遇的決心。

安泰銀不僅在財務績效展現成長，永續發展方面持續表現亮眼，113年溫室氣體排放量為4,122.9噸二氧化碳當量，年減7.1%，已取得溫室氣體聲明確信報告。113年綠色授信餘額達新台幣121億元，年增14.2%；永續績效連結授信餘額154億元，大幅成長113.5%。永續發展債券部位亦成長43.4%，進一步強化在永續投資領域的佈局。

在社會責任方面，安泰銀響應加入失智友善守護組織，50家分行、85名同仁擔任失智友善天使，將高齡友善服務擴展至各服務據點，具體落實「以人為本、守護資產」的信念，特別是在保護弱勢高齡族群免受金融詐騙方面的堅定承諾，安泰銀櫃台人員不僅對大額可疑交易進行攔阻，對細微的異常交易，更展現細膩的敏銳洞察力，成功攔阻多起詐騙案件。不僅獲桃園市頒發感謝狀及榮譽狀外，亦榮獲中華民國老人福利推動聯盟「樂齡金安獎」高齡財務安全組第1名。

安泰銀總經理徐世偉上任四個月以來，主持20餘場內部座談會，與全行同仁進行面對面溝通，他表示：「做為一家中小型的銀行，唯有充分凝聚所有同仁的共識與戰力，才能發揮1+1>2的效果，為迎接安泰下一個輝煌的十年做足準備。」

面對未來的挑戰與契機，安泰銀將堅守金融業的專業角色與社會責任，秉持「速度領先、專業服務和客戶信賴」的企業核心價值，朝向「勇於變革、眾所激賞」的願景邁進，持續為股東、員工及社會創造最大價值。