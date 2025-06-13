「跑腿俠」孫天山：五大亮點盼期貨闖國際、為人生後半場衝刺

期貨公會改選戰況激烈，致力於為期貨業界打拼的「跑腿俠」康和期貨董事長孫天山，人生上半場從零開始為公司、集團打拼，期盼在人生下半場，帶著逾40年期貨市場經驗，參選期貨公會理事長，希望能推動台灣期貨市場的國際化和改革，並提升台灣期貨市場功能及專業水準。以下即為專訪既要。

問：若當選期貨公會理事長，您的核心理念、最重視的五大計畫？

答：若順利擔任工會理事長，我一定會「幫忙跑腿」，並傾聽所有業者的聲音、以同業需求為第一優先，且盡力幫助業者解決問題，擔任重要的溝通橋樑。

首先，「國際化」。我會透過公會，帶領臺灣的客戶參與更多國際市場的交易。不過，由於臺灣人對國際市場的資訊較不透明，因此需要從基本面、籌碼面、政策面等多方面著手，進行教育與投資。

另外，公會應該多辦一些論壇，到國外去吸引客戶進來，讓交流更多元，讓更多國際公司認識臺灣。

重要的是，產品要更多元化。去年交易所推出很多新產品，比如台積電和聯電的美國夜盤，還有個股期貨；去年新推出的微台指，主要針對散戶。其中，元大20年ETF美債期貨也很重要，提供投資美債的新工具。

但仍還不夠，比如選擇權最近一直在萎縮。原因很簡單，台積電超過千元時，每檔跳動5元。對於賣方來說，5元一跳就等於幾十點的風險，所以不敢輕易做賣方。因此，建議可改為跳動單位1元；反觀在美國，股票價格不管幾百元，甚至上千元，都可以是幾毛、幾分的跳動。

第二，推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」，活化投信、期信與期金市場。台灣是人工智慧（AI）、輝達（NVIDIA）等科技產業的主要供應鏈，又有志成為亞洲資產管理中心。然而，新台幣缺乏避險管道，又該如何實現資產管理中心的目標？央行雖然嚴格管制匯率，避免炒作，但外資還是會進來炒匯，是必須解決的問題。

另外，期貨常被當成投機工具，追求一夜致富是錯誤的觀念。期貨的主要功能應是「避險與價格發現」，卻很少人真正利用它避險。若要成為亞洲資產管理中心，推廣期貨避險非常重要，且要引進高資產客戶、多參與期貨市場，財富才能穩定成長。

第三，交易人權益保護優先。過去在期貨市場，有十幾家外商券商在台設子公司，現在很多直接跟國外上手下單。以前某家期貨公司倒閉，台灣不少期貨商的資金卡在那邊，最後主管機關出面打官司，才拿回部分資金。

我認為，要在台灣做上手業務，應要求外商在台設公司。以前主管機關有規定，現在卻放寬了。希望主管機關重啟這項要求，否則未來再發生倒閉事件，台灣投資人會求償無門。

第四，期貨商專業提升。過去我在群益時，客戶低於25%保證金規定要砍倉，但如果只是瞬間跌破25%，馬上又回升，有些期貨商會直接砍倉，有些則會觀察一下。我希望能以專業判斷來決定是否砍倉，而非僵化執行規定。

此外，建議實施熔斷機制。今年台股大跌2千點，跌停板後賣不掉，沒有成交量，指數無法交易。未來能否在下跌到7%、8%時，暫停10、20或30分鐘，讓客戶有時間補保證金，避免因急跌來不及籌錢。

第五，推動防詐AI機制、聯合通報中心。詐騙集團運用AI技術非常厲害，甚至比警察單位還熟練，且不斷創新詐騙手法要防範詐騙，期貨商除了提升AI技術來反制，我們也需要修法。

此外，我打算推動期貨商間的通報機制，每家公司都有內部通報，比如某些客戶有意操控行情、開盤前下大單但保證金不足，或有前科記錄。這些資料要互相通知，形成觀察名單，將不良投資行為趕出台灣市場。

問：在您認為目前界最需要什麼？或是最想要突破的事務？

答：去年雖然整體期貨市場成交量創新高，但70%的獲利來自利息收入，但根本是殺價競爭。我希望能夠獲得合理利潤、獲利能穩定成長，提升專業水準，強化服務、投資和教育，這才是真正重要的。

另外，期貨商要都能賺錢，擺脫證券商的附屬地位，走出自己的路。例如，多做海外商品，這些商品證券商可能做得不多，但期貨商有機會。希望產品更豐富多元，讓投資人有更多選擇。

此外，期貨商如果連匯率避險都做不到，那功能就等於零。很多大型企業都在外面做遠期外匯，台灣做不到這塊生意，利潤都被外商銀行賺走了。

主要是因為央行管制，台灣匯率期貨難以推動。但可以考慮透過槓桿交易商，用contract for difference（CFD）模式，針對高資產客戶提供類似的遠期外匯避險，這樣期貨商也能參與這塊業務，不再讓外商獨占市場。