凱基金股東會／員工籲福利看齊中信金 董事長：我們對員工更好

凱基金控（2883）13日上午股東會，子公司凱基銀行工會在會上向董事長王銘陽等經營團隊喊話，要求照顧資深員工提高加薪幅度，希望給員工福利條件與公司章程修改對基層員工酬勞分配，能看齊中國信託（中信金, 2891）。對此凱基金董事長王銘陽指出，凱基金控修改公司章程前，本來的提撥員工酬勞數字（百分比）就比中國信託高，現在基層員工再修改往上加，「我們對基層員工比中國信託好很多」。

凱基金控今天上午股東會，修改公司章程並全面改選董事，結果前後僅花將近一小時，股東常會就結束散會。凱基銀工會一開始就發言，要公司向中國信託看齊，給員工更好的福利待遇，員工會幫公司賺更多錢。

王銘陽表示，感謝工會理事長為員工爭取福利，說我們對員工比中國信託差，這有點誤會，因為我們公司章程原來就提撥（員工酬勞）大於中國信託，修改章程對基層員工提撥比率後來再加上去，對基層員工照顧比中國信託好很多，原來提撥（員工酬勞）數字就遠大於其他金控的數字。

王銘陽並表示，調薪的比率整個來說調幅都在3%以上，相對中上階級的人薪資比基層員工高，工會擔心說中階員工較吃虧，其實站在金融業立場，員工是我們最大的資產，中階員工更是我們最大的資產。

根據凱基金控股東會資料，公司章程原定應自盈餘提撥不低於百分之一（1%）為員工酬勞，修章後前者不變，增列「並應另提撥萬分之一至萬分之五為基層員工分派酬勞」。中信金則是現行章程為盈餘提撥萬分之五為員工酬勞，今年股東會修改章程後，改為盈餘提撥千分之一為員工酬勞（其中八成分派予基層員工）。