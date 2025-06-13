富邦小股東不滿股利發放低 要蔡明興別留太多錢

富邦金融控股股份有限公司今天在企業總部舉辦114年股東常會，董事長蔡明興、董事蔡明忠、副董事長曾銘宗等一級主管出席，股東會議報告股利發放及董事、員工分紅等議題時，有小股東不滿股利發放比例過低，要求提高股利發放，並要董事長別留這麼多錢在公司，而蔡明興則無奈表示：這次股利發放已是規定內最高的標準，他自己持股眾多，也希望可以多發一點，若小股東不滿股利發放比例，歡迎向金管會提出建議。 富邦金今天舉辦114年股東常會，董事長蔡明興（右）、董事蔡明忠（左）等一級主管出席。有小股東要求提高股利發放，並要董事長別留這麼多錢在公司，而蔡明興無奈表示，這次股利發放已是規定內最高的標準。記者許正宏／攝影