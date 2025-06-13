三明治族兩頭燒 元大人壽力推「元元豐收」投資型保單

「上有長輩、下有子女」的三明治族是台灣最常見的家庭樣貌，根據知名人力銀行調查顯示，此類家庭結構在臺灣的比例逾八成，由於此人生階段正值家庭責任的高峰期，如何兼顧家庭保障與資產增值，是一大課題。元大人壽建議可透過新推出的「元元豐收」系列投資型保險商品，運用保障、投資兼具的雙重功能，提高自己的保障，並可隨時加碼投入，增加投資部位，以獲取潛在的增值機會，為子女預備未來的教育費用，或為自己的退休金做好準備。

元大人壽推出的「元元豐收」系列投資型保險商品，包括「元大人壽元元豐收變額萬能壽險」與「元大人壽元元豐收變額年金保險」兩張保單，各有特色及適用情境，讓客戶可依自己的需求自由選擇。

元大人壽「元元豐收」系列投資型保險商品，連結標的除有專家代操的類全委投資帳戶外，還可選擇由元大人壽精選的多檔共同基金標的，其投資主軸涵蓋成長型公司股票、龍頭企業股票及高評級債券等基金，讓客戶更能自主地依據需求進行選擇，以達到分散風險、多元配置、布局全球的目標，安心長期投資，並有機會享受穩健的投資成果。

中壯年三明治族在照顧家人的需求外，也不要忘記自己的退休金準備。「元大人壽元元豐收變額年金保險」讓客戶在參與市場投資的同時，兼顧退休金的準備；客戶可於約定時間點開始領取年金，無論是一次領或分期領都可依照需求自行選擇，及早打造退休後的被動收入。

元大人壽提醒，中壯年三明治族正處事業巔峰期，更應趁早做好完善的財務規劃，為家庭經濟安全和自己的退休生活預做準備。