凱基金股東會／5月匯損慘股東擔心凱基人壽續虧 董座王銘陽霸氣這樣回

凱基金控（2883）13日上午股東會，小股東關切凱基金控日前公布5月單月稅後淨損達73.63億元，因子公司凱基人壽5月匯損衝擊嚴峻，累計凱基金前五月稅後純益縮水至18.61億元，年減85%，每股稅後純益（EPS）0.11元，凱基人壽則是累計獲利盈轉虧，前五月稅後淨損13.9億元，擔心壽險是否會繼續虧？對此凱基金控暨凱基人壽董事長王銘陽回答，不希望壽險繼續虧損，過去人壽是最賺錢的（子）公司，「我相信以後也會是」。

王銘陽在股東會上向股東表示，壽險持有很多外幣資產，因此5月出現很大虧損，對經營團隊也是很大的shock，從投資面考慮與商品面考慮，過去壽險面臨現金流問題，國內投資環境改變很多，包括ETF很多、可以投資國外，導致

保單出現解約潮，變成現金流出，過去商品不論台幣、美元，屬於現金快速流進來的商品，現在因為匯率風險還是存在，所以我們要改變商品策略，一是會推動外幣保單。

王銘陽說，我們本來就一直在我們通路推動外幣保單，現在外部通路也會加強，其次是加強投資型保單，風險保戶承擔，公司承擔得比較小，三是分紅保單，我們已在推。在台灣分紅保單我們是第一家推，現在再次推，分紅保單七成盈餘會歸保戶，公司只占三成，這樣可以風險分散，我們會監控匯率變化，隨時關注匯率變動以調整避險策略，隨時都在調整，這是很technial（技術性）的。

王銘陽說，我們當然不希望人壽繼續虧損，我們團隊會繼續努力、會繼續賺錢，過去人壽是最賺錢的（子）公司，「我相信以後也會是。」