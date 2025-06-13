快訊

經典賽／龍仔接電話了！中職證實收到經紀公司回信 「高度誠意溝通」

「車模界林志玲」疑打牛奶針不治！ 名醫列過失致死被告偵查

以色列重創伊朗軍方與核科學高層 傳總參謀長與IRGC司令遭暗殺

中信金股東會／總座高麗雪：ROE 居第二名、獲利排第三名

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）今天召開股東會，小股東關心今年以來新台幣升值對營運影響，及及公司在大陸和美國市場的布局，和金控在同業間的排名等。中信金總經理高麗雪表示，中信金以ROE評估在同業排名第二名；若以獲利排名則是僅次於富邦金（2881）及國泰金（2882），排名第三。

至於新台幣升值對投資部位造成影響，高麗雪表示，公司相對以銀行為主體，保險佔金控獲利僅約30%。經營策略主要透過銀行銷售，使得美元保單比重較高，而臺幣保單的海外投資比重相對於同業較小。公司積極觀察市場動態，動態調整避險部位，並為應對更嚴重的升值情況做準備，例如董事會已通過台壽保可發行300億次順位公司債券。

而中信銀在中國目前有四間分行（深圳、上海、廈門、廣州）及兩家子行，整體營運正常。其營運策略不再以積極成長、放款或資產為目標，而是強化管控，更積極地進行貸中、貸前、貸後的控管。

至於針對川普關稅議題，高麗雪表示，公司清查客戶出口比重及出口美國比重，進行敏感性分析以預先掌握潛在問題。同時，對於績效較好的臺商或有跨境需求的企業，公司會挑選客戶並進行可能的貸放。中信銀在美國市場已有近三十年歷史，目前在美國中西岸共有24個據點（包含紐約分行）。日前金管會已通過洛杉磯辦事處升格為分行及新設的德州辦事處。

股東會 美國 台幣升值 中信金

延伸閱讀

中信金股東會／顏文隆談澄清湖大樓法律訴訟案 稱辜仲諒是冤枉的

滙豐：新台幣5月大升7%、壽險受重傷 僅看好一家金控股

退休教師年領250萬股息！長抱480張玉山金 為何不買中信金？2個理由「敬而遠之」

外資賣、投信撿！ 這兩檔金融股買賣激戰白熱化

相關新聞

新台幣再度走升 蔡宏圖：影響不至於像5月那樣劇烈，但仍要小心以對

新台幣近日再度升值，上午已逼近29.5元價位。國泰金控董事長蔡宏圖今日在股東會上指出，在過去一個多月來，不論是金融業、壽...

富邦小股東不滿股利發放低 要蔡明興別留太多錢

富邦金融控股股份有限公司今天在企業總部舉辦114年股東常會，董事長蔡明興、董事蔡明忠、副董事長曾銘宗等一級主管出席，股東...

台幣升勢強 狂飆2.6角…衝近三年高點

美國通膨降溫，市場押寶聯準會可能提早降息，美元指數昨（12）日急跌0.78%，激勵非美貨幣強升，新台幣匯率盤中激升2.9...

台幣升勢再起 匯銀喊避險

匯市升勢再起，大型國銀交易室主管昨（12）日示警，出口商或海外投資龐大的金融業者，「該避的險要好好避」，切勿心存僥倖認為...

金管會推三項措施…壽險接軌IFRS17 有「換氣」時間

金管會為協助壽險業2026年順利接軌，昨（12）宣布三項措施：改採匯率半年均價計算RBC，平滑短期匯率波動；調高責準率1...

RBC不及格 補考機會來了

新台幣強升衝擊壽險業資本適足率（RBC），影響2026年是否可順利接軌TW-ICS的過渡化措施。金管會除推三項、為期半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。