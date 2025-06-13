中信金股東會／總座高麗雪：ROE 居第二名、獲利排第三名

中信金（2891）今天召開股東會，小股東關心今年以來新台幣升值對營運影響，及及公司在大陸和美國市場的布局，和金控在同業間的排名等。中信金總經理高麗雪表示，中信金以ROE評估在同業排名第二名；若以獲利排名則是僅次於富邦金（2881）及國泰金（2882），排名第三。

至於新台幣升值對投資部位造成影響，高麗雪表示，公司相對以銀行為主體，保險佔金控獲利僅約30%。經營策略主要透過銀行銷售，使得美元保單比重較高，而臺幣保單的海外投資比重相對於同業較小。公司積極觀察市場動態，動態調整避險部位，並為應對更嚴重的升值情況做準備，例如董事會已通過台壽保可發行300億次順位公司債券。

而中信銀在中國目前有四間分行（深圳、上海、廈門、廣州）及兩家子行，整體營運正常。其營運策略不再以積極成長、放款或資產為目標，而是強化管控，更積極地進行貸中、貸前、貸後的控管。

至於針對川普關稅議題，高麗雪表示，公司清查客戶出口比重及出口美國比重，進行敏感性分析以預先掌握潛在問題。同時，對於績效較好的臺商或有跨境需求的企業，公司會挑選客戶並進行可能的貸放。中信銀在美國市場已有近三十年歷史，目前在美國中西岸共有24個據點（包含紐約分行）。日前金管會已通過洛杉磯辦事處升格為分行及新設的德州辦事處。