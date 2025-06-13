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凱基金股東會／通過每股股利0.95元 現金殖利率飆破5%領先多數金控

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

凱基金控（2883）13日上午股東常會，順利表決通過去年盈餘分派，每股配發0.95元股利，其中包含現金股息每股配發0.85元，股票股利每股0.1元，這是凱基金控睽違13年後再度恢復發放股票股利，今年的股利決策也重新定錨凱基金控的股利政策，未來不會再只發現金股息。

目前凱基金控股價來到16.45元，以目前股價估算現金股息殖利率高達5.16%，領先多數金控。

凱基金控董事長王銘陽在股東會上致詞表示，凱基金控113年度合併稅後淨利為新台幣335.5億元，年成長幅度達77%，每股盈餘（EPS）為1.97元，合併股東權益報酬率（ROE）持續回升至11.8%。本公司旗下主要子公司壽險、銀行、證券、創投和投信等業務皆維持穩健表現。

王銘陽說，本公司為提升品牌價值和市場認知度，於去年正式更名為「凱基金融控股股份有限公司」，以強化集團品牌形象，並將透過「ONE KGI」策略整合旗下集團資源，提供客戶一站式金融服務，提升客戶體驗和集團綜效。

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