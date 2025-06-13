國泰金股東會／蔡宏圖：過去一年經營辛苦但成果不錯 市場關心兩變數

國泰金控（2882）13日召開股東常會並進行董監改選，董事長蔡宏圖致詞時表示，過去一年，從年初開始就讓大家看到過去從沒看過的情況，市場最關心的是美國關稅政策和新台幣匯率問題。蔡宏圖指出，過去一年，國泰金控的經營雖然非常辛苦，但經營的成果也不錯，公司也提出每股配息3.5元的提案請股東決議。

他表示，從年初開始，大家就看到過去從沒看過的情況，市場最關心的是美國關稅政策和新台幣匯率問題。一開始美國提出的關稅政策是一顆震撼彈、全球都受到影響，隨著時間過去，美國和多國展開協商，現在看起來變成一齣連續劇，沒有人知道最終結果是怎麼樣，我們也希望對台灣的影響能降到最低。

目前台灣政府和美國的談判積極進行中，業界也做了準備，關稅的影響是多重的，不是製造、出口業，金融業和客戶也會間接受到影響，未來發展到底會怎麼樣，只能看一天一天發展下去、會向哪個方向走，但關稅關係重大，最後應該會妥協，達成讓大家都能接受的結論，希望不會發生少數的極端情況。

蔡宏圖指出，報載美中倫敦談判有很好的成果，已有架構、平台可以溝通，應該會趨向比較好的結論，對此拭目以待。

另外，匯率的問題是每個人都要注意的。自從5月初，新台幣突然在兩天間升值9%、2元讓大家措手不及，造成金融業、出口業的困擾，在30元左右穩定一個月，昨天又升值了五毛錢，大家很擔心會不會再發生相同情形。

回顧過去一個多月，壽險業等金融業也好、製造業也好，大家對匯率避險措施等應該有了布局上的調整，且採取適宜的因應措施，5月初時間太短、來得太快，讓業界來不及反應並造成shock，數字上也出現很大影響，這一次應該不會像過去一樣激烈，但還是要小心應對，壽險的避險措施是每天、經常、每年都要做的。

蔡宏圖說，新台幣5月突然升值，壽險公司都調整了避險比率、採取因應措施，應該已有適當的方式處理，金管會也同意相關措施可以做調整，預計6月底前會公布，對整個產業將有幫助。不論是匯率、關稅，不只影響金融業、製造業、企業，和個人也有關係，美國在考慮關稅政策時，也要考慮會不會回來影響到美國消費者權益，讓他們得付出比過去多10%、20%的費用來消費；美國進口商也會開始對進口數量做保守估計、進而影響貿易流通與經濟成長。

蔡宏圖強調，台灣經濟成長保住2%沒有問題，但美國有這麼多變數，經濟成長會達到什麼數字？美國和中國是全球最大消費市場，兩國的經濟成長對全球經濟發展非常重要，未來將拭目以待、持續關注這個議題。

蔡宏圖說，5月底以前的成績單雖然差強人意，但「還是可以接受」，下半年希望不確定因素能夠一樣一樣減少，讓我們對未來經營更有規劃能力與期待。

國泰金啟動「三代傳承」，蔡宏圖長子蔡宗翰、蔡宏圖胞兄蔡政達首度入列金控董事。另提名郭政弘、王煒兩位新任獨立董事，標誌集團持續精進公司治理、專業傳承及永續經營的決心與里程碑。