快訊

經典賽／龍仔接電話了！中職證實收到經紀公司回信 「高度誠意溝通」

「車模界林志玲」疑打牛奶針不治！ 名醫列過失致死被告偵查

以色列重創伊朗軍方與核科學高層 傳總參謀長與IRGC司令遭暗殺

國泰金股東會／蔡宏圖：過去一年經營辛苦但成果不錯 市場關心兩變數

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰金控（2882）13日召開股東常會並進行董監改選，董事長蔡宏圖致詞時表示，過去一年，從年初開始就讓大家看到過去從沒看過的情況，市場最關心的是美國關稅政策和新台幣匯率問題。蔡宏圖指出，過去一年，國泰金控的經營雖然非常辛苦，但經營的成果也不錯，公司也提出每股配息3.5元的提案請股東決議。

他表示，從年初開始，大家就看到過去從沒看過的情況，市場最關心的是美國關稅政策和新台幣匯率問題。一開始美國提出的關稅政策是一顆震撼彈、全球都受到影響，隨著時間過去，美國和多國展開協商，現在看起來變成一齣連續劇，沒有人知道最終結果是怎麼樣，我們也希望對台灣的影響能降到最低。

目前台灣政府和美國的談判積極進行中，業界也做了準備，關稅的影響是多重的，不是製造、出口業，金融業和客戶也會間接受到影響，未來發展到底會怎麼樣，只能看一天一天發展下去、會向哪個方向走，但關稅關係重大，最後應該會妥協，達成讓大家都能接受的結論，希望不會發生少數的極端情況。

蔡宏圖指出，報載美中倫敦談判有很好的成果，已有架構、平台可以溝通，應該會趨向比較好的結論，對此拭目以待。

另外，匯率的問題是每個人都要注意的。自從5月初，新台幣突然在兩天間升值9%、2元讓大家措手不及，造成金融業、出口業的困擾，在30元左右穩定一個月，昨天又升值了五毛錢，大家很擔心會不會再發生相同情形。

回顧過去一個多月，壽險業等金融業也好、製造業也好，大家對匯率避險措施等應該有了布局上的調整，且採取適宜的因應措施，5月初時間太短、來得太快，讓業界來不及反應並造成shock，數字上也出現很大影響，這一次應該不會像過去一樣激烈，但還是要小心應對，壽險的避險措施是每天、經常、每年都要做的。

蔡宏圖說，新台幣5月突然升值，壽險公司都調整了避險比率、採取因應措施，應該已有適當的方式處理，金管會也同意相關措施可以做調整，預計6月底前會公布，對整個產業將有幫助。不論是匯率、關稅，不只影響金融業、製造業、企業，和個人也有關係，美國在考慮關稅政策時，也要考慮會不會回來影響到美國消費者權益，讓他們得付出比過去多10%、20%的費用來消費；美國進口商也會開始對進口數量做保守估計、進而影響貿易流通與經濟成長。

蔡宏圖強調，台灣經濟成長保住2%沒有問題，但美國有這麼多變數，經濟成長會達到什麼數字？美國和中國是全球最大消費市場，兩國的經濟成長對全球經濟發展非常重要，未來將拭目以待、持續關注這個議題。

蔡宏圖說，5月底以前的成績單雖然差強人意，但「還是可以接受」，下半年希望不確定因素能夠一樣一樣減少，讓我們對未來經營更有規劃能力與期待。

國泰金啟動「三代傳承」，蔡宏圖長子蔡宗翰、蔡宏圖胞兄蔡政達首度入列金控董事。另提名郭政弘、王煒兩位新任獨立董事，標誌集團持續精進公司治理、專業傳承及永續經營的決心與里程碑。

關稅 蔡宏圖 國泰金控

延伸閱讀

美股評價仍低於年初水平 宜把握機會進場

關稅豁免期將至！川普政府揚言「有誠意能延後」 網酸：還有誰會信？

恐再提高進口汽車關稅…川普：關稅愈高 企業愈會來設廠

川普關稅政策反覆 美財長：這是戰略不確定性

相關新聞

新台幣再度走升 蔡宏圖：影響不至於像5月那樣劇烈，但仍要小心以對

新台幣近日再度升值，上午已逼近29.5元價位。國泰金控董事長蔡宏圖今日在股東會上指出，在過去一個多月來，不論是金融業、壽...

富邦小股東不滿股利發放低 要蔡明興別留太多錢

富邦金融控股股份有限公司今天在企業總部舉辦114年股東常會，董事長蔡明興、董事蔡明忠、副董事長曾銘宗等一級主管出席，股東...

台幣升勢強 狂飆2.6角…衝近三年高點

美國通膨降溫，市場押寶聯準會可能提早降息，美元指數昨（12）日急跌0.78%，激勵非美貨幣強升，新台幣匯率盤中激升2.9...

台幣升勢再起 匯銀喊避險

匯市升勢再起，大型國銀交易室主管昨（12）日示警，出口商或海外投資龐大的金融業者，「該避的險要好好避」，切勿心存僥倖認為...

金管會推三項措施…壽險接軌IFRS17 有「換氣」時間

金管會為協助壽險業2026年順利接軌，昨（12）宣布三項措施：改採匯率半年均價計算RBC，平滑短期匯率波動；調高責準率1...

RBC不及格 補考機會來了

新台幣強升衝擊壽險業資本適足率（RBC），影響2026年是否可順利接軌TW-ICS的過渡化措施。金管會除推三項、為期半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。