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29.5價位來了！以色列攻擊伊朗 新台幣匯率續強升

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29.5價位來了！以色列攻擊伊朗 新台幣匯率續強升

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
新台幣續升，上探29.5兌一美元。圖／本報系資料照片
新台幣續升，上探29.5兌一美元。圖／本報系資料照片

新台幣對美元匯率續強，13日以29.64兌一美元小升2分開盤後，直探29.5價位，開盤1小時，新台幣最高來到29.502兌一美元價位，大升近1.6角。

匯銀人士表示，主要還是因為昨天美元賣壓尚未消化完畢，市場對升值的預期較為強烈，以色列攻擊伊朗事件，雖讓美元反彈，但對新台幣匯率影響不大，外資的美元賣單還是多。

市場觀察央行今天態度，在29.500價位稍有防守，新台幣匯價今天是否有機會升破29.5價位，還要再觀察，若非美貨幣繼續群起反彈的話，新台幣匯率就存在再升值的空間。

新台幣 台幣匯率 伊朗

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