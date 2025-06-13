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中信金股東會／顏文隆談澄清湖大樓法律訴訟案 稱辜仲諒是冤枉的

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金（2891）13日舉行股東會，小股東關切有關於澄清湖大樓的法律訴訟，董事長顏文隆表示，我認為辜仲諒是冤枉的。

顏文隆也請公司法務部說明，根據法務單位說明如下：有關澄清湖大樓的法律訴訟案。這是在民國94年間的一個交易。臺北地審署在108年才提起公訴，在今年的5月份，臺北地院作出判決。中信金確認了該案在進行交易的相關公司都是中信金控的子公司，所有的相關獲利始終都留在中信金控體系內。中信金在99年度的財報都已經揭露過了。

中信金的外部律師則表示，澄清湖大樓案，目前相關的被告都已經就臺北地方法院一審判決提起上訴，目前臺北地方法院一審判決還沒有確定，關於本案的訴訟結果，最後應該是由最終判決來決定，我們律師事務所已經依據中信金控的要求，就中信購買澄清湖大樓交易案進行分析，並提供法律意見。我們認為澄清湖大樓交易，相關的交易款項都留存在中信金控體系，相關人員也並沒有獲得任何不法利益，所以中信金控或者中信銀行並沒有受到任何的損害。

澄清湖 中信金控

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