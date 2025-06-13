中信金股東會／顏文隆：面對全球經濟不確定性 持續強化與集團協作

中信金（2891）13日在圓山飯店舉行股東會，中信金董事長顏文隆在致詞時表示，面對全球經濟不確定性與挑戰下，公司將持續強化創新與集團協作，並呼籲股東積極參與和支持，以確保公司穩健發展並維持領先地位。

顏文隆表示， 中信金控在2024年獲利再創歷史新高，達720億元，EPS為3.6億元，並榮獲國內外超過300項大獎肯定，充分展現卓越營運績效。高麗雪總經理將報告整體營運表現。

展望今年下半年，顏文隆表示，面對全球經濟情勢及美國關稅政策的不確定性，以及新台幣升值壓力對壽險業造成的衝擊，中信金控深信在專業團隊努力下，將持續強化集團內各公司間的協商合作，積極擴展海內外業務，並持續推動數位科技應用，發展創新服務，以維持領先地位，繼續朝向臺灣第一、亞洲領先的區域型金融機構目標邁進。

顏文隆也期許公司的每一位同仁都能充分發揮奮鬥的精神，共同攜手向前，再努力，讓中信金控成為全體股東與客戶心中最值得信賴的金融機構。

顏文隆更呼籲股東繼續給予中信金控督導、支持，並不吝賜教，以確保公司穩健發展。