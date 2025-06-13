弱美元強台幣 新台幣靈活混合型基金打造成長、防禦組合

全球股市上月強彈，大多收復關稅股災失土，新台幣靈活混合型基金表現不俗，績優標的近月甚至打敗全球股市指標。展望後市，投信法人表示，預期在弱美元、強台幣及政策不確定環境下，建議後市布局可透過新台幣靈活混合型基金彈性配置，打造成長、防禦兼具組合，因應接下來金融市場變化。

5月因關稅緊張情緒趨緩，加以龍頭科技股財報亮眼，帶動全球主要股票市場收復4月大跌失土，進一步帶動基金績效表現。

理柏資訊統計至6月10日，新台幣靈活混合型基金近一個月績效居前標的漲幅達7-11%，優於全球股市指標MSCI世界指數的5.6%，投資布局主要聚焦台股及科技股，搭配非電、非美資產及債券部位配置，掌握趨勢產業投資機會，同時平衡波動風險。

復華傳家基金經理人趙建彰表示，川普關稅政策對通膨上升、經濟景氣與企業獲利的衝擊預估在下半年浮現，惟美國聯準會可能降息，加上AI應用及產業持續蓬勃發展將提供股市下檔支撐，後市布局除聚焦成長股的同時，也將提高權值及高股息股等攻守兼具配置。

復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志指出，公用事業、不動產及金融類股相對不受關稅影響，若後續關稅談判協商樂觀則科技、非核心消費及原物料類股將有反彈空間，將視政策變化動態調整配置、汰弱換強，以提升投資效率。