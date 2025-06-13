補足勞保年金月領缺口 快趁新台幣強勁升值這樣做

新台幣12日強勁升值2.6角，一舉升破29.8元大關，收在29.66元兌1美元，創下2022年6月以來波段新高。專家指出，當台幣走強、兌美元升值時，正是布局美元資產、建立美元保單的絕佳時機。

以匯率觀點來看，當台幣從33元升值至29.5元兌1美元，等於民眾只需要花更少的台幣就能換得相同數量的美元，購買美元計價的保險商品成本明顯下降。也就是說，在升值階段投保，不僅能節省成本，還可放大未來資產的潛在價值。

壽險業者指出，美元保單的核心優勢，在於未來可領回的美元現金流（如生存金、年金、身故給付）具備對抗通膨與匯率波動的雙重功能。若未來台幣貶值，屆時折算回台幣的金額更高，有望享受「匯率升值的紅利」。

此外，美元作為全球主要儲備貨幣，長期具備相對穩健的利率與抗風險能力，特別適合做為退休規劃中的資產避險配置工具。例如元大人壽「金享元元美元利率變動型還本終身保險（BE）」，便以美元計價，提供生存金、身故給付等保障與現金流功能，適合想要穩健退休金來源的族群。

根據主計總處資料顯示，2024年台灣平均每人每月消費支出約2萬5,000元，但勞保年金月領金額普遍偏低，多數民眾恐面臨退休後現金流不足的困境。針對此族群需求，元大人壽建議可運用美元保單，提前穩固退休財務基礎。