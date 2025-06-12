滙豐看匯價 衝擊金融業

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

新台幣5月大幅升值、重擊台灣金融業，滙豐證券發布報告指出，在相關台股中，滙豐只看好中信金（2891），給予「買進」評等。另外，國泰金及富邦金則都是「持有」評等。

新台幣兌美元5月大幅升值7%，衝擊台灣金融產業，其中，以壽險業受創最嚴重，銀行業相對穩定，但成長動能趨緩，證券業也受重擊。

滙豐指出，台灣金控業者5月合計稅前虧損達140億元，為2022年10月來首度出現。其中，壽險業損失最嚴重，有四家壽險公司合計單月虧損金額高達299億元，將4月獲利吃掉逾半。

滙豐表示，至於以銀行為主的金控，受匯率變動衝擊較小，但因總體經濟不確定因素持續增加，核心業務也受到影響，5月獲利年減25%。以證券為主的金控同樣受到嚴重打擊，5月獲利年減66%。

展望未來，滙豐認為，雖然新台幣兌美元匯率已經趨穩定，有助壽險業暫時喘息，但預估基本面壓力及總體經濟風險仍將延續一段期間。

美元匯率 新台幣 壽險業

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