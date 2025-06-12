RBC不及格 補考機會來了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

新台幣強升衝擊壽險業資本適足率（RBC），影響2026年是否可順利接軌TW-ICS的過渡化措施。金管會除推三項、為期半年的暫行措施，拉升全體壽險業RBC外，也給不及格者，以9月底的第3季財簽做「唯一補考機會」。

簡單說，這次暫行措施就像是讓全班一起加分，希望整體拉升到及格線，順利進入接軌程序。

保險局長王麗惠說，接軌TW-ICS過渡措施，是以今年「半年報」為申請時點，若有業者半年報的RBC低於200%，那金管會將會審酌以業者9月底，第3季財報的RBC，再決定是否核准其過渡措施的申請案。

以2024年底RBC來看，三商美邦RBC僅136.3%低於法定標準，新壽僅221%，2025年又面臨龐大匯損，市場關注這兩家業者是否能順利接軌。值得注意的是，一旦業者RBC無法達標，無法申請過渡措施，接軌後恐需一次到位滿足ICS資本標準，屆時股東勢必面臨鉅額增資壓力。

金管會 壽險業

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