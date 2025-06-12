金管會推三項措施…壽險接軌IFRS17 有「換氣」時間

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會為協助壽險業2026年順利接軌，宣布三項措施。聯合報系資料照
金管會為協助壽險業2026年順利接軌，宣布三項措施。聯合報系資料照

金管會為協助壽險業2026年順利接軌，昨（12）宣布三項措施：改採匯率半年均價計算RBC，平滑短期匯率波動；調高責準率1碼與調整生命表依據，釋出過往提存較多的準備金，轉列到外匯準備金、或直接入損益；新增提存外匯準備金並搭配經營體質的配套方案。

金管會為協助壽險業2026年順利接軌IFRS17和TW-ICS，昨日宣布三項措施，替壽險業「爭取換氣時間」，讓業者能從暫時平穩，逐步邁向長期經營韌性的目標。

壽險業近一年獲利與淨值走勢
壽險業近一年獲利與淨值走勢

昨新聞稿中，並未明確揭示釋出的準備金「去處」。官員說，將依業者申請時提出規劃，可選擇轉列外匯準備金，或是直接入損益，前者僅能對抗匯損，後者則可防禦市場波動的風險。

前兩大暫行措施，有三大政策效益，一、提高壽險業半年報的RBC，二、充實外匯準備金水庫以抵禦匯損，挽救獲利，估每家壽險轉列數數十億元至百億元不等，三、因外匯準備金可當RBC的自有資本（分子）大舉緩解增資壓力。

金管會將在6月底前發函，業者需自行估算可釋出金額，由精算人員簽署、會計師出具意見，並同步提出「強化經營韌性調整方案」，金管會備查後才准動用。

目前規定壽險業RBC須達200%，才能享受TW-ICS制度下長達15年的過渡化優惠措施，因此半年報成接軌能否過關的「關鍵戰場」。

保險局長王麗惠說，「半年報是接軌的申報點」不是年底才開始準備。我們不希望短期市場波動，對監理指標造成重大干擾，採暫行措施是要穩定半年報，也藉此讓業者提出具體、長期經營韌性方案。金管會將逐家與業者對話，協助提升經營體質。這不是一次性修補，也非一朝一夕，而是要走向強化韌性的長期任務。

她說，業者須明確交代未來的經營方向、改善面向、具體時程與指標，「我們要看到公司正視經營韌性問題，提出方向性調整。」

據了解，強化經營韌性調整方案，需提交三項計畫，幣別錯置改善、資產負債匹配追蹤，均是需改善資產負債幣別配對失衡，以及強化保單銷售利潤計畫。

王麗惠坦言，這項措施無法根治問題，只是穩定接軌前的「過渡工具」。真正關鍵是，業者是否具備面對ICS高資本門檻的能力，「短期穩定只是起點，長期韌性才是我們真正的目的。」

金管會 外匯 壽險業

延伸閱讀

金管會今日正式發布壽險業匯損救急三大措施 全版內容方案看這裡

金管會兩招救壽險匯損 挽救業者半年報

推動亞資中心 金管會修正規定促進壽險業財管業務

金管會11日邀壽險總座們開會 找第二桶金

相關新聞

台幣升勢強 狂飆2.6角…衝近三年高點

美國通膨降溫，市場押寶聯準會可能提早降息，美元指數昨（12）日急跌0.78%，激勵非美貨幣強升，新台幣匯率盤中激升2.9...

金管會推三項措施…壽險接軌IFRS17 有「換氣」時間

金管會為協助壽險業2026年順利接軌，昨（12）宣布三項措施：改採匯率半年均價計算RBC，平滑短期匯率波動；調高責準率1...

台幣升勢再起 匯銀喊避險

匯市升勢再起，大型國銀交易室主管昨（12）日示警，出口商或海外投資龐大的金融業者，「該避的險要好好避」，切勿心存僥倖認為...

RBC不及格 補考機會來了

新台幣強升衝擊壽險業資本適足率（RBC），影響2026年是否可順利接軌TW-ICS的過渡化措施。金管會除推三項、為期半年...

台幣29.66兌1美元 3年新高

美元指數急殺，亞幣大反彈，新台幣對美元匯率十二日開盤小升後，隨即一路向上挺進，市場行情一面倒，央行上午十一時後，雖有一度...

滙豐看匯價 衝擊金融業

新台幣5月大幅升值、重擊台灣金融業，滙豐證券發布報告指出，在相關台股中，滙豐只看好中信金，給予「買進」評等。另外，國泰金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。