金管會推三項措施…壽險接軌IFRS17 有「換氣」時間

金管會為協助壽險業2026年順利接軌，昨（12）宣布三項措施：改採匯率半年均價計算RBC，平滑短期匯率波動；調高責準率1碼與調整生命表依據，釋出過往提存較多的準備金，轉列到外匯準備金、或直接入損益；新增提存外匯準備金並搭配經營體質的配套方案。

金管會為協助壽險業2026年順利接軌IFRS17和TW-ICS，昨日宣布三項措施，替壽險業「爭取換氣時間」，讓業者能從暫時平穩，逐步邁向長期經營韌性的目標。

壽險業近一年獲利與淨值走勢

昨新聞稿中，並未明確揭示釋出的準備金「去處」。官員說，將依業者申請時提出規劃，可選擇轉列外匯準備金，或是直接入損益，前者僅能對抗匯損，後者則可防禦市場波動的風險。

前兩大暫行措施，有三大政策效益，一、提高壽險業半年報的RBC，二、充實外匯準備金水庫以抵禦匯損，挽救獲利，估每家壽險轉列數數十億元至百億元不等，三、因外匯準備金可當RBC的自有資本（分子）大舉緩解增資壓力。

金管會將在6月底前發函，業者需自行估算可釋出金額，由精算人員簽署、會計師出具意見，並同步提出「強化經營韌性調整方案」，金管會備查後才准動用。

目前規定壽險業RBC須達200%，才能享受TW-ICS制度下長達15年的過渡化優惠措施，因此半年報成接軌能否過關的「關鍵戰場」。

保險局長王麗惠說，「半年報是接軌的申報點」不是年底才開始準備。我們不希望短期市場波動，對監理指標造成重大干擾，採暫行措施是要穩定半年報，也藉此讓業者提出具體、長期經營韌性方案。金管會將逐家與業者對話，協助提升經營體質。這不是一次性修補，也非一朝一夕，而是要走向強化韌性的長期任務。

她說，業者須明確交代未來的經營方向、改善面向、具體時程與指標，「我們要看到公司正視經營韌性問題，提出方向性調整。」

據了解，強化經營韌性調整方案，需提交三項計畫，幣別錯置改善、資產負債匹配追蹤，均是需改善資產負債幣別配對失衡，以及強化保單銷售利潤計畫。

王麗惠坦言，這項措施無法根治問題，只是穩定接軌前的「過渡工具」。真正關鍵是，業者是否具備面對ICS高資本門檻的能力，「短期穩定只是起點，長期韌性才是我們真正的目的。」