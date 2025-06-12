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金管會為何救壽險？關鍵原因曝：穩接軌「半年報」成戰場

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

為協助壽險業2026年順利接軌，金管會12日宣布三項措施，一、改採匯率半年均價計算RBC，平滑短期匯率波動，二、調高責準率一碼與調整生命表依據，釋出過往提存較多的準備金，轉列到外匯準備金，三、新增提存外匯準備金並搭配經營體質的配套方案。

前兩大暫行措施，有三大政策效益，一、提高壽險業半年報的RBC，二、充實外匯準備金水庫以抵禦匯損，挽救獲利，估每家壽險轉列數數十億元至百億元不等，三、因外匯準備金可當RBC的自有資本（分子）大舉緩解增資壓力。

金管會將在6月底前發函，業者需自行估算可釋出金額，由精算人員簽署、會計師出具意見，並同步提出「強化經營韌性調整方案」，金管會備查後才准動用。

目前規定壽險業RBC須達200%，才能享受TW-ICS制度下長達15年的過渡化優惠措施，因此「半年報」成為接軌能否過關的「關鍵戰場」。

保險局長王麗惠說，「半年報是接軌的申報點」不是年底才開始準備。「我們不希望短期市場波動，對監理指標造成重大干擾，採暫行措施是要穩定半年報，也藉此讓業者提出具體、長期經營韌性方案」。

金管會將逐家與業者對話，協助提升經營體質。這不是一次性修補，也非一朝一夕，而是要走向強化韌性的長期任務。

她說，業者須明確交代未來的經營方向、改善面向、具體時程與指標，「我們要看到公司正視經營韌性問題，提出方向性調整。」

據了解，強化經營韌性調整方案，需提交三項計畫，1.幣別錯置改善，2. 資產負債匹配追蹤，均是需改善資產負債幣別配對失衡，3.強化保單銷售利潤計畫。

王麗惠坦言，這項暫行措施無法根治問題，只是穩定接軌前的「過渡工具」。真正關鍵是，業者是否具備面對ICS高資本門檻的能力，「短期穩定只是起點，長期韌性才是我們真正的目的」。

她直言：「我們希望每次危機，業者都能從中思考，並轉化為提升體質機會。我們不是仁慈家長，不會不斷把60分標準降為30分。否則也不會要求業者賺錢後還得提三成獲利來充實外匯準備金，並強化資產負債管理。」

依配套措施，申請業者需將2025年全年稅前盈餘的30%轉列為外匯準備金，並拉高外匯準備金的固定提存比率。王麗惠說，自助才有人助。

金管會強調，這套機制不是「大放水」，而是替壽險業「爭取換氣時間」，讓業者能從暫時平穩，逐步邁向長期經營韌性的目標。

金管會 外匯 壽險業

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