消費淡季也習慣刷卡 4月刷卡額3773億元創同期新高
金管會今天發布統計，全台32家信用卡發卡機構4月刷卡額約新台幣3733億元，月減39億元，仍創下歷年同期新高。金管會表示，4月是傳統消費淡季，呈現月減，不過，觀察民眾愈來愈習慣信用卡消費，因此單月刷卡額仍創史上同期新高。
金管會統計指出，截至4月底，總流通卡數約5939萬張，月增40萬張，總有效卡數約3942萬張，月增17萬張。4月簽帳金額約3733億元，月減39億元，不過年增率3.78%。今年1到4月整體簽帳金額1兆4844億元，也寫下歷年同期新高紀錄，年增率5.48%。
金管會銀行局副局長王允中今天在例行記者會上表示，4月是傳統消費淡季，不過近年觀察發現，民眾愈來愈習慣刷卡消費模式，也反映在刷卡額持續增加。
進一步觀察各家發卡銀行數據，發卡王第1名為玉山銀55.2萬張，第2名為中信銀8.9萬張，第3至第5名依序為國泰世華銀4.4萬張、台新銀4.3萬張與北富銀4.2萬張。金管會官員說明，玉山銀主要是因為家樂福聯名卡持續換卡。
根據金管會資料，國泰世華銀奪下刷卡王寶座，單月刷卡額高達668.2億元，中信銀以641億元居第二，第3至第5名依序為北富銀494.8億元、玉山銀439億元、台新銀402.9億元。
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