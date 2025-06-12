勞金局2025委外經營機構 遴選結果揭曉

勞動基金運用局12日完成「新制勞工退休基金114年度第1次國外委任投資全球氣候轉型被動股票型」受託機構遴選作業，四家取得簽約資格的受託機構分別為BlackRock Financial Management, Inc.、HSBC Global Asset Management (UK) Limited、State Street Global Advisors Singapore Limited及UBS Asset Management (Singapore) Ltd，每家受託金額為4億美元，總委託金額共16億美元。

勞金局說明，本次委任案以氣候轉型為核心投資主題，著重於支持在氣候轉型方面具有領先表現的企業，並兼顧各產業的均衡配置，以捕捉更廣泛的轉型投資機會，希望能在追求基金長期穩定報酬的同時，也善用資本市場的力量，發揮大型投資人的影響力，引導企業更重視環境永續，進而為全球的永續發展帶來正面影響。

勞金局管理的基金規模持續成長，為了追求長期穩健報酬，委任案規劃均考量長期資產配置、積極布局國內外金融市場，多元分散投資於多種幣別與資產類型。當金融市場出現波動時，透過資產及貨幣間互有強弱的表現有助於平衡基金資產波動，進而達到分散風險、穩定整體基金收益的效果。

為強化整體投資布局，勞金局也委託具備不同投資風格的國際資產管理機構辦理國外投資，借助其專業管理能力與豐富的研究資源，進一步提升整體投資效益。未來，勞金局將持續密切關注國內外經濟情勢變化，並適時辦理本次國外投資委任案的後續撥款事宜。