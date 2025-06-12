新台幣升勢再起！匯銀主管示警：該避的險要趕緊避 理由有這三項

匯市升勢再起，大型國銀交易室主管12日示警，出口商或海外投資龐大的金融業者，「該避的險要好好避」，切勿心存僥倖，認為中央銀行會守住某一特定價位，理由有三，一是聯準會未來仍有降息機會，將帶動美元走弱；二是第2季的拉貨效應讓出口商手中滿是美元、匯市賣壓沉重；三是央行就算進場調節也得「有限度」，僅能順勢而為、無法逆水行舟。

匯銀主管分析，4月底、5月初新台幣匯率的狂升行情，讓國內出口商心有餘悸，因此，市場一有風吹草動，匯市就會湧現一票廠商進場大賣美元、深怕動作慢一點，美元就更不值錢；特別是，適逢美台貿易談判的關鍵時刻，「新台幣匯率升值」是兩國談判籌碼的謠言四起，也讓國內出口商動輒就爆發恐慌性拋匯潮、新台幣匯率升幅擴大。

至於央行今天並未大舉阻升的原因，匯銀主管分析，受通膨降溫等消息面的影響，美元走勢疲弱、非美貨幣都在升，央行這時大力阻升將「事倍功半」、「像是把錢丟到水裡」，央行進場調節，除避免匯市交易力道過於傾斜而失序外，主要也是求取新台幣匯率「相對穩定」、而非死死釘住某一特定價位。

今年下半年，若美國聯準會遲早要降息、美元欲強不易，新台幣等主要亞幣未來將維持偏升格局，只要新台幣匯率沒有強過其他非美貨幣，央行只能順勢操作，延緩新台幣匯率升值速度，但無法大舉買匯、扭轉匯率升勢。

匯銀主管還說，別忘了美國財政部半年一度的匯率報告，三項指標裡台灣僅剩最後一項沒達標，那就是「央行淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯」，央行買匯阻升「有限度」，廠商憂心下半年新台幣匯率升值，就得自立自強好好避險。