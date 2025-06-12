代辦以假亂真 王道銀行變成最大苦主

金管會今日指出，近期金管會密集接獲多件民眾指陳與「某銀行」名稱類似理財顧問公司，有透過網路或Line等社群通訊軟體公開聲稱可協助民眾代為向銀行申請貸款，引發爭議，該銀行為王道銀行，相關爭議數十件，已是最大苦主。

相關爭議也包括，民眾事後如欲取消委任，卻被要求支付顧問費，如民眾不願支付，即遭該公司提告違約，以致衍生相關爭議。

金管會表示，對於有以與現行金融機構名稱相似之各式理財顧問或代辦貸款公司，雖然王道銀行有採行於自行所屬網站中聲明提醒民眾，此類公司與該行無任何關聯，或無任何合作關係及不受理任何公司轉介案件等，但類似爭議投訴仍頻。

金管會重申說明，民眾倘有資金需求時，應親洽金融機構申請辦理，避免採行有償委任方式委託第三人處理，而加重經濟負擔，且本會已規定金融機構不得受理代辦貸款業者轉來之貸款案件，並禁止金融機構職員私下受理。