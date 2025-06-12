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新制勞退基金國外委託代操 遴選結果出爐

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞退基金示意圖。圖／AI生成
勞退基金示意圖。圖／AI生成

勞動基金運用局今天(12日）已完成「新制勞工退休基金114年度第1次國外委任投資全球氣候轉型被動股票型」受託機構遴選作業，四家取得簽約資格的受託機構分別為貝萊德（BlackRock）、滙豐（HSBC）、道富（State Street）及瑞銀（UBS），每家受託金額為4億美元，總委託金額共16億美元。

勞動基金運用局表示，本次委任案以氣候轉型為核心投資主題，著重於支持在氣候轉型方面具領先表現的企業，並兼顧各產業的均衡配置，捕捉更廣泛的轉型投資機會，希望能在追求基金長期穩定報酬的同時，也善用資本市場的力量，發揮大型投資人的影響力，引導企業更重視環境永續，進而為全球永續發展帶來正面影響。

基金局說，勞動基金規模持續成長，為追求長期穩健報酬，委任案規畫均考量長期資產配置、積極布局國內外金融市場，多元分散投資於多種幣別與資產類型。當金融市場出現波動時，透過資產及貨幣間互有強弱的表現，有助於平衡基金資產波動，達到分散風險、穩定整體基金收益的效果。

勞動基金運用局也委託具備不同投資風格的國際資產管理機構辦理國外投資，借助其專業管理能力與豐富的研究資源，進一步提升整體投資效益。未來將持續密切關注國內外經濟情勢變化，並適時辦理本次國外投資委任案的後續撥款事宜。

資產 資本市場 貨幣 永續 投資人 報酬

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