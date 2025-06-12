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鼓勵銀行進駐高雄專區 金管會預告辦法提2鬆綁1限制

中央社／ 台北12日電
圖為亞資中心高雄特區。圖／聯合報系資料照片
圖為亞資中心高雄特區。圖／聯合報系資料照片

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會今天提出「金融機構國內分支機構管理辦法」修正草案，銀行若要進駐高雄專區申請增設分支機構，將不受財務與業務條件、申設時間限制，但也明定新設分支機構後7年內不能遷移，後續將預告14天，有望在7月上路。

金管會銀行局副局長王允中今天在例行記者會上表示，這次修正「金融機構國內分支機構管理辦法」第3條、第4條、第5條，目的是鼓勵金融機構在地方資產專區設立分支機構，修正重點為2鬆綁與1限制。

王允中解釋，過去金融機構要進駐地方資產專區，有財務跟業務限制，也規定在5月跟11月前申請設立，這次修正後，不受財務與業務條件、申設時間限制，業者可隨時遞件申請。

不過，王允中表示，如果業者進駐地方資產管理專區並獲准增設分支機構，除非經過主管機關核准遷移者外，在設立後7年內不得遷移。

媒體關注受惠銀行家數，王允中表示，目前已開辦財管2.0業務的13家銀行都有跟金管會申請進駐高雄專區，如果鬆綁財務跟業務限制後，其中有1家銀行可因此受惠。不過，後續可能有其他銀行進駐，也有望受惠。

金管會 理專

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