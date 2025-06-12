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台新銀再添一女將 陳柏如接任法人金融事業總處執行長

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行。圖／台新銀行提供
台新銀行。圖／台新銀行提供

台新金（2887）12日公告，子公司台新銀行新任法人金融事業總處執行長將由台新銀產業金融處資深副總經理陳柏如接任，將於6月16日生效。

台新銀行前任法人金融事業總處執行長張俊明於6月初退休，今日台新金正式公告，由台新銀產業金融處資深副總經理陳柏如接任，陳柏如過去曾任花旗銀行商業金融事業群處長、台新投信董事，經歷相當豐富，本案也將於6月16日正式生效。

台新銀行近期繳出不錯的成績單，核心業務獲利動能持續穩健，5月稅後純益14.6億元，累積稅後純益為82.5億元，較去年同期成長16%，續創歷年同期新高。資產品質維持穩健，截至5月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為927.52%。

董事 台新金

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