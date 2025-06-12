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董事會推動ESG得滿分 兆豐金獲公司治理評鑑前5％佳績

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐金控再次獲選第11屆（113年度）「公司治理評鑑」前5％佳績，並由臺灣證券交易所董事長林修銘（圖左）頒獎，兆豐金控總經理張傳章（圖右）代表領獎。兆豐金控／提供
兆豐金控再次獲選第11屆（113年度）「公司治理評鑑」前5％佳績，並由臺灣證券交易所董事長林修銘（圖左）頒獎，兆豐金控總經理張傳章（圖右）代表領獎。兆豐金控／提供

由臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心聯袂舉辦的第11屆（113年度）「公司治理評鑑」6月12日舉辦上市組排名前5%頒獎典禮，在近千家上市公司中，兆豐金控（2886）第五度入列「公司治理評鑑」前5%名單，在四大類別評鑑指標中，在「強化董事會結構與運作」及「推動永續發展」構面獲得滿分。

此外，年度新增題目包含「揭露高階經理人薪資報酬」、「ESG相關績效評估連結之政策」、「永續報告書提報董事會」、「制定溫室氣體減量管理政策」以及「揭露溫室氣體排放量」等，也全數獲得評審認可，顯示兆豐金控實踐永續發展及ESG推動成果受到高度肯定。

在「強化董事會結構與運作」方面，兆豐金控為強化集團ESG業務推動及提升企業永續治理層級，113年底提升永續發展委員會層級至董事會旗下的功能性委員會，由董事長擔任主任委員、半數以上委員為獨立董事，以落實由上而下的管理。此外，兆豐金控重視董事多元化及專業性背景，113年6月全面改選第九屆董事會，目前15席董事中有5席獨立董事、6位女性成員，占比為40%，達單一性別董事占比33%以上目標。

在「推動永續發展」方面，兆豐金控不但於112年9月成立永續策略部，負責永續發展委員會議事規劃與執行、永續發展作業規劃與分工、永續資訊揭露彙整，113年底更由總經理擔任永續長，帶領永續發展委員會旗下各工作小組及各子公司ESG執行小組，攜手推動集團ESG計畫及目標。

另一方面，兆豐金控持續參與金融監督管理委員會「永續金融先行者聯盟」，擔任「金融業淨零推動工作平台」的「跨部門諮詢工作群」召集人，蒐集金融業就支持型經濟活動、關鍵戰略產業等，於投融資時所遇的困難及建議，綜整金融同業的意見，並依投融資實務經驗，提出產業轉型相關配套政策的建議，以協助政府推動產業轉型政策，促進金融業對淨零政策重點產業的瞭解，擴大永續金融影響力。

兆豐金控長期投入ESG備受國內外評比機構肯定，113年蟬聯獲選納入「DJSI新興市場及世界指數」成分股、「CDP氣候變遷問卷」榮獲A最高領導等級、TCSA台灣企業永續獎榮獲「永續單項績效獎─氣候領袖獎」、「永續報告類─白金獎」及「綜合績效獎─台灣永續100大典範企業」、環境部「國家企業環保獎」榮獲銅級獎等，在永續發展的道路上，持續向前邁進。

董事長 兆豐金控 ESG

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