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美降息預期升溫 新台幣爆量強升2.6角寫近3年新高

中央社／ 台北12日電

新台幣匯率在29.9元價位卡關逾半個月，但因美元下殺，主要亞幣全面反彈，新台幣兌美元今天再次啟動強勁升勢，收盤收在29.66元近3年新高價位，強升2.6角，台北及元太外匯市場總成交金額爆出大量，達24.15億美元。

美國公布5月消費者物價指數（CPI）低於市場預期，反映通膨降溫，強化投資人降息預期，美元指數急殺，亞幣齊步走揚。

新台幣兌美元今天以29.90元開盤，旋即展開強勁升勢，匯價接連闖過29.8、29.7元價位，最高觸及29.625元，收盤收在29.66元，創2022年6月底以來、近3年新高紀錄，且單日勁揚0.88%，為新台幣匯率5月初「史詩級升值」以來的最大單日升幅。

外匯交易員表示，今天主要亞幣全面大漲，新台幣也不例外，加上外資提前布局台股，匯入量能放大，助長升值氣焰。

不過外匯交易員指出，眼見新台幣重啟升勢，央行加大調節力道，在各關鍵點位提供流動性，避免新台幣「衝太快」，今天也有不少進口商積極進場買匯，成交量能因而放大。

儘管新台幣狂飆，外匯交易員表示，或許因央行多次表態穩匯，加上距離月底還有段時間，出口商時間壓力沒那麼大，今天出口商「還算冷靜」。

根據央行統計，因降息預期升溫，美元指數今天急殺0.78%，激勵非美貨幣強漲，韓元狂飆1.04%，新台幣強漲0.88%，日圓勁揚0.87%；人民幣相對淡定，僅小升0.05%。

外匯交易員指出，新台幣自4月啟動升勢，經歷5月初狂飆到近期的膠著走勢，升值大方向並未改變，只是速度快或慢而已；今天升勢主要受消息面激勵，但接下來超級央行週、美中貿易談判結果，還會帶來新的話題，牽動市場情緒，進而左右新台幣走勢。

新台幣 央行 外匯

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