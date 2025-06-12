防止監理套利！保險局畫紅線 現金及外幣存款排除在匯率救急暫行措施

金管會保險局公布為壽險業者救急的暫行措施，其中，關於匯率採取半年均價的方式，由於擔心業者趁機採取「監理套利」，保險局特別限制壽險業的現金和外幣存款不可用均價計算，仍必須用原匯率來計算。

保發中心總經理詹芳書說明，之所以採取上述措施，是為了降低壽險業者用「無風險資產」，亦即存款或是現金來作套利的可能性，他進而指出，因為適用於現金，會讓業者有負面動機，舉例來說，倘若業者連現金都可用匯率均價時，若是在6月30日，把台幣現金轉為美元，原本匯率該是30元，但用匯率均價卻變成了31.5元，這時等於就有1.5元的監理套利誘因，所以將現金和存款排除。

詹芳書也初步估算，若以5月底的數字來回推，比起單點的匯價，會有7%、約2元的匯差，至於對RBC（資本適足率）的影響，則要看每個公司的資產規模和匯差對應的影響，每家會有所不同。

除了6月底的半年報之外，9月底對壽險業者而言，會是另外一個重要的時間點，因為想爭取監理寬容的保險業者得「作二件事」。

保險局長王麗惠指出，倘若業者半年報的RBC無法達標100%，補考的時間點就是在9月底，開放讓業者用第三季財報來申請；另一件事，則是包括淨資產過渡措施，以及利率風險與新興風險，包含長壽、脫退、費用、巨災及非違約利差風險等風險係數的選擇性過渡措施，想申請的壽險業者，必須在9月30日向金管會提出申請。

對於保單改採第六回合生命表來降低責準金，王麗惠指出，死亡率若用40歲女生在第三回合生命表來看，死亡率是萬分之21.38，但第六回合卻只有萬分之6.54，因此的確有依照最新的死亡率來降低責準金的空間，

對於業界批評金管會這次的作法是寅吃卯糧，王麗惠回應指出，這是暫行措施，因為接軌新制在即，她也指出，每一個危機都是新的機會點，不會因為這次的挪用準備金，未來碰到問題就無法因應。

媒體提問，若用匯率半年均價來計算，2元的匯差已經給予業者很大的幫助，但倘若業者RBC仍不達標，顯見已不只是匯率衝擊，而是其他例如財投等狀況大有問題，但金管會仍開放補考，是否要把業者全部「保送上壘」？對此王麗惠則強調，保險局提出補考機會，強調的是業者要「自助人助」，絕非「保送上壘」。