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永豐金證券推動無紙化作業 電子對帳單結合植樹捐款

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金證券響應氣候變遷與生物多樣性保育行動，即日起至6月底止，啟動電子對帳單申請獎勵計畫，推動無紙化服務。期間內，凡紙本對帳單客戶成功申請轉為電子對帳單，不僅可獲得100元超商電子商品卡，永豐金證券也將捐出25元予農業部林業及自然保育署宜蘭分署，投入新植造林行動。

此計畫捐款將用於羅東及和平事業區的造林項目，期望透過厚植森林資源、恢復生態系統，達到減緩氣候變遷與保護生物多樣性的目標。永豐金證券表示，這項獎勵機制設計除了鼓勵用戶落實環保習慣，也希望發揮企業社會責任，與客戶共同為地球盡一份心力。

永豐金證券指出，2024年已投入約新台幣313萬元進行空調與照明等高耗能設備更新，預估每年可節電62,060度，減碳30.66公噸CO2e。此外，透過全面推動電子化流程與對帳單無紙化，成功節省紙張達1.8261億張，顯著減少碳足跡。

業者強調，電子化是金融業邁向永續經營的重要一環，也希望透過具體行動，擴大民眾參與環境保護的機會。

永豐金 氣候變遷

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