看好台灣轉型亞洲資產中心潛力！PwC 點出三大優勢

當前亞洲資產與財富管理業快速成長，台灣若能掌握趨勢與國際經驗，有機會躍升為區域資產管理重鎮。中華民國證券暨期貨市場發展基金會近日舉辦「亞洲崛起—創建資產管理中心」國際研討會，邀請PwC Taiwan國際事務長吳偉臺以「亞洲資產管理崛起與臺灣的機會與挑戰」為題進行演講，指出台灣在政策鬆綁、人才培育與制度創新等面向，具備轉型為亞洲資產管理中心的潛力與契機。

根據PwC《2024全球資產及財富管理報告》，全球資產管理規模預估在2028年將達171兆美元，亞太地區占29兆美元。吳偉臺指出，隨著亞洲經濟成長動能轉移，本區資產與財富管理需求迅速提升，而台灣的高資產客群亦呈現擴張，2025年預估將有81.6萬人、總資產達57.69兆元。在金管會推動下，國內資產管理規模今年3月已突破34兆元，顯示市場潛力正待深化。

對照全球標竿城市如紐約、倫敦、新加坡、香港等，吳偉臺分析，打造資產管理中心不僅仰賴稅制優惠，更須整合優質基礎設施、政策穩定性與高階人才資源。例如新加坡與香港皆將金融業納入國家戰略，結合城市國際化優勢與法規彈性，成功吸引全球資金；而日本則憑藉本土科技產業實力與資金基礎，即便稅負較高，仍維持吸金優勢。

台灣方面，金管會自2024年起即展開鬆綁法規、簡化流程、建置資產管理專區、培養國際金融人才等策略。吳偉臺建議，應進一步強化私人銀行與外部資產管理公司（EAM）發展，擴大家族辦公室規模，並檢討有限合夥課稅制度，朝國際慣例以「穿透課稅」處理，以吸引私募股權基金等外資來臺。

針對高雄設立EAM專區的政策，他認為是促進家族辦公室成長的重要一步，亦有助於臺灣私人銀行深耕在地高資產客戶，提供全球服務。進一步來看，保險公司、國家主權基金等法人機構若能更有效將資金導入資產管理產業，將能形成國內外資本市場的正向循環。

吳偉臺最後指出，臺灣擁有穩健的經濟實力與龐大的民間資金，加上完整的科技生態體系，只要能找出具備本地特色的「戰略」與「戰術」，提升引才留財的環境，未來有望與區域金融重鎮並肩，成為亞洲資產管理中心的重要一員。