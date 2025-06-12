康和證券六度贊助稻江商職青棒隊 基層棒球扎根、再創國球榮耀

康和證券（6016）支持基層棒球發展，捐贈35萬元予稻江商職青棒隊，這也是第6年贊助捐款，期能培育更多台灣之光，讓國球根基更加穩固與茁壯。

稻江青棒隊2022年在第十屆黑豹旗全國高中棒球大賽，榮獲第七名，打出隊史最佳成績；2023學年度臺北市教育盃三級學生棒球錦標賽青棒甲組冠軍、2024學年度教育盃三級學生棒球錦標賽青棒甲組第3名等，均有不錯的表現成績。

康和證券董事長鄭大宇表示，中華隊在世界棒球12強賽勇奪冠軍，締造紀錄，但更重要的仍是基層棒球的扎根，才有機會再創榮耀。有很多基層球隊常常面臨沒有專屬訓練的球場，都必須要外借場地，遇到下雨或天候不佳，往往停擺，影響訓練效率。另一方面，基層球隊花費較大，從球具球衣、伙食、出外比賽、人事費用都需要花錢，加上政府補助經費有限，此時尋求家長會、企業等贊助募款，來因應球隊日常運作開銷。

康和證券這次贊助稻江青棒隊，主要是在球隊消耗性器材的球棒、釘鞋、手套、打擊頭盔、捕手護具等補助，另對球員營養攝取也很重視，會添購營養補充品，棒球隊員的訓練強度高，為了提升肌肉力量、耐力與爆發力，特別注重選手的營養攝取，讓選手無後顧之憂，全心投入訓練及比賽。

台灣少棒、青少棒、青棒三級棒球隊以學校為發展單位，競賽分別有國小軟硬式組、國中軟硬式組與高中軟式組、木棒組、鋁棒組等，自2013年黑豹旗青棒賽開賽以來，去年更首度增設女子組比賽，均是高中青棒隊蓬勃發展的主因，目前總數約在200隊左右，是近幾年來三級棒球校隊數中成長最快的。

贊助基層棒球是康和證券企業社會責任的落實與體現，稻江青棒隊球員，多屬偏鄉低收入戶弱勢原住民，挹注基層棒球發展資源，讓球員堅持棒球夢想，並給球員多一點的照顧、品格教育養成與輔導升學。同時學校會安排球員非練球時間與假日到飯店工讀實習，除賺取一些生活費外，也在高中三年學習其它職業技能與就業能力，如果未來不打球也有其他出路，對球員栽培非常用心。