康和證券六度贊助稻江商職青棒隊 再創國球榮耀

康和證（6016）支持基層棒球發展，捐贈35萬元予稻江商職青棒隊，這也是第六年贊助捐款，期能培育更多台灣之光，讓國球根基更加穩固與茁壯。

康和證券董事長鄭大宇表示，中華隊在世界棒球12強賽勇奪冠軍，締造紀錄，但更重要的仍是基層棒球的扎根，才有機會再創榮耀。有很多基層球隊常常面臨沒有專屬訓練的球場，都必須要外借場地，遇到下雨或天候不佳，往往停擺，影響訓練效率。另一方面，基層球隊花費較大，從球具球衣、伙食、出外比賽、人事費用都需要花錢，加上政府補助經費有限，此時尋求家長會、企業等贊助募款，來因應球隊日常運作開銷。

康和證券本次贊助稻江青棒隊，主要是在球隊消耗性器材的球棒、釘鞋、手套、打擊頭盔、捕手護具等補助，另對球員營養攝取也很重視，會添購營養補充品，棒球隊員的訓練強度高，為了提升肌肉力量、耐力與爆發力，特別注重選手的營養攝取，讓選手無後顧之憂，全心投入訓練及比賽。

贊助基層棒球是康和證券企業社會責任的落實與體現，稻江青棒隊球員，多屬偏鄉低收入戶弱勢原住民，挹注基層棒球發展資源，讓球員堅持棒球夢想，並給球員多一點的照顧、品格教育養成與輔導升學。同時學校安排球員非練球時間與假日到飯店工讀實習，除賺取一些生活費外，也在高中三年學習其它職業技能與就業能力，如果未來不打球也有其他出路，對球員栽培非常用心。