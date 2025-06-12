TIP 臺灣指數公司與彭博攜手合作 推動跨境多資產指數發展

臺灣指數公司（TIP）與彭博指數公司（Bloomberg Indices, BISL，下稱彭博）12日於臺灣證券交易所（TWSE）1樓資訊展示中心舉辦「國際合作新篇章–跨境多資產指數 共創新局」發表會。活動由臺灣證券交易所暨臺灣指數公司董事長林修銘、彭博指數公司總經理Dave Gedeon及兆豐金控總經理張傳章致詞，宣示共同推動台灣發展多資產指數及ETF應用。這次活動邀請兩位重量級講者發表專題演講，包括政治大學榮譽教授、前校長周行一、中華民國退休基金協會理事長巫慧燕分別以個人理財及退休投資資產配置的主題進行專題演講，內容精采吸睛、活動圓滿完成。

臺灣指數公司表示，為滿足市場ETF商品多樣化，持續推動跨國合作，自2024年12月政策放寬多資產ETF後，臺灣指數公司與彭博歷經數月磋商，於2025年2月共同發布「台美動能多資產平衡指數」，由「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數」及「彭博20年期以上美國公債指數」組合而成，期望透過股票與債券的資產特質及台灣及美國的市場差異，區分積極、穩健、保守、特殊等多種情境，並依此彈性設定資產配置比例，塑造兼具分散風險與追求穩健收益的多資產投資策略。期待未來投信設計並發行平衡型金融商品，滿足台灣投資人對資產多元配置的投資需求，為臺灣的資產管理市場開創嶄新的里程碑。

林修銘致詞表示，台灣資本市場正積極朝向「亞洲資產管理中心」目標邁進，也因此指數公司也提前布局，去年起便開始洽談與國際指數公司合作的可能性，並於今年2月完成合作。在市場多變的環境下，希望多資產指數，未來能透過被動式ETF，提供投資人以簡易、便利的方式，進行個人理財、或長期資產配置等需求。ETF要蓬勃發展，需有完整的生態系，編製指數，只是生態系的開端，接下來需要資產管理機構的支持及參與，為台灣市場發展更多實用、有意義的商品，共同促進普惠金融。