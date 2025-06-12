富邦產險揭五大詐騙手法 攜政大學子培養風險意識

富邦產險與政治大學風險管理與保險學系合辦的「產險經營管理實務講座」12日舉辦本學期最終課程，由政治大學教授林國彬偕同修課學員至富邦產險參訪，並舉辦「金融防詐宣導-產險業防詐實務」專題講座，由富邦產險法遵長李慧玲率領相關主管向學員介紹金融詐騙常見五大類型，從產業時事議題提醒學子提升風險意識，共創產學合作雙贏。

此講座已邁入第17屆，累計逾千位學員參與。今年最終一堂課以企業參訪方式進行，由高階主管聆聽學生報告並提供實務回饋，展現產學合作成果。

面對詐騙手法層出不窮，李慧玲指出，年輕族群因社會經驗不足，易受詐團話術誤導，甚至捲入當人頭戶或車手，涉及刑責風險。講座中她介紹常見五大詐騙情境，包含假投資、假車禍、假理賠等，並分享富邦產險採取的防詐措施，例如建置防詐專區、LINE官方帳號推播警示圖文、在保單及理賠簡訊中加註提醒，以及提供中英越語言版本的防詐繪本等。

富邦產險也呼籲學生面對可疑訊息應提高警覺，必要時可撥打165反詐專線查證，避免誤信詐騙集團而誤觸法律。

富邦產險表示，透過實務分享與防詐教育，期望強化學子風險意識與職場即戰力，後續亦提供實習與就業機會，深化產學合作，協助保險業培養下一代專業人才。