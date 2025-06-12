快訊

生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：可能暫保留資格

中央擬修地方補助辦法 北市：越修越黑箱「肥中央、瘦地方」

高一生不滿師管太多廁所持棒痛毆 工具曝光了

北富銀史上最大調整 全台10家分行8月中分批暫停營業

中央社／ 台北12日電
北富銀今天表示，考量經營據點重疊與分行可有效覆蓋服務，全台共10家分行將在8月11日、8月18日分批暫停營業。圖／聯合報系資料照片
北富銀今天表示，考量經營據點重疊與分行可有效覆蓋服務，全台共10家分行將在8月11日、8月18日分批暫停營業。圖／聯合報系資料照片

北富銀今天表示，考量經營據點重疊與分行可有效覆蓋服務，全台共10家分行將在8月11日、8月18日分批暫停營業，業務會移轉到鄰近分行提供服務。這次暫停營業的10家分行都是原日盛分行，是北富銀歷來最大規模調整。

北富銀強調，民眾如果在暫停營業分行開立的帳戶資料將一併移轉到業務承接分行，除辦理存匯業務時的分行名稱及付款行將配合變更為「業務承接分行名稱及其金融機構代碼」外，其餘帳戶號碼、存款帳戶有約定富邦證券戶或富邦期貨戶的交割款、已申辦的各類費用代扣繳服務，以及其他相關權益皆不受影響。

台北富邦銀行2023年4月1日整併日盛銀行後，截至今年上半年，共10家分行搬遷，如果加上8月中10分行暫停營業保留營業執照，共20家分行據點調整。

根據公告，這次調整的10家分行，包括縣政分行、南員林分行、東新營分行、前金分行、屏南分行等5分行將在8月11日起暫停營業。

同時，小巨蛋分行、劍潭分行、松德分行、金城分行、光復分行等5分行則在8月18日起暫停營業，業務將移轉到鄰近分行提供服務。

北富銀說明，考量經營據點重疊與分行可有效覆蓋服務，規劃分行據點整併遷移，同時配合搬遷新址的覓點及裝修等時程，先規劃10家分行暫停營業，鄰近整併，並保留營業執照，因此8月後仍維持179家分行營業執照。

北富銀指出，客戶的金融卡、存摺、存單、支票簿、信託帳戶、黃金存摺等都可繼續使用，不需申請換發。民眾也可透過網路銀行、行動銀行及電話銀行服務，辦理業務。

至於分行調整策略，北富銀指出，規劃透過據點整併以強化六都市占，提升外縣市覆蓋率，達到分行最適據點情境。這次調整後南部分行比例由28%提升到30%；另外也有多家中南部地區分行進行同縣市內的分行位置調整。

台北富邦銀行 北富銀

延伸閱讀

致力協助台灣企業轉型，北富銀：綠色投融資目標破6,600億

中職／富邦人壽邀新住民家庭看職棒 前進「新莊城堡」體驗應援氣氛

匯損壓頂…4月新南向放款失速 月減446億元寫最慘紀錄

北富銀手機號碼收款綁定年增五成 客戶橫跨老中青三代

相關新聞

北富銀史上最大調整 全台10家分行8月中分批暫停營業

北富銀今天表示，考量經營據點重疊與分行可有效覆蓋服務，全台共10家分行將在8月11日、8月18日分批暫停營業，業務會移轉...

群益期經主策略穩中求勝 客戶績效領先大盤再創新高

2025年全球政經局勢震盪不斷，特別是美國總統川普於4月初宣布重啟「對等關稅政策」後，全球股市大幅震盪，台股亦一度重挫。...

新台幣盤中勁揚近3角 對等關稅談判沒進度升值壓力大

新台幣對美元匯率12日以29.900兌一美元小升2分開盤，隨即一路向上挺進，上午盤最高升抵29.625兌一美元，勁揚2....

虛擬資產專法六月底報院 金管會將評估延長過渡期間

立法院財委會今日召開虛擬資產專法立法公聽會，對於穩定幣的管理，金管會副主委陳彥良指出，未來虛擬資產專法的子法會對穩定幣作...

限貸令發酵！建商示警：政府再不鬆手恐爆房貸之亂

央行去年9月祭出限貸令，溯及既往，恐衍生房貸之亂。統計今年Q1全國新增房貸核貸數幾乎腰斬。建商示警，因國內缺工，工期延後...

川普再施壓喊Fed應降息 台灣央行下周決策會議登場

台灣中央銀行將於下周四（6月19日）召開第二季理監事會，市場關注在美國總統川普公開呼籲聯準會（Fed）大幅降息的背景下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。