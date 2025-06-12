北富銀史上最大調整 全台10家分行8月中分批暫停營業

北富銀今天表示，考量經營據點重疊與分行可有效覆蓋服務，全台共10家分行將在8月11日、8月18日分批暫停營業，業務會移轉到鄰近分行提供服務。這次暫停營業的10家分行都是原日盛分行，是北富銀歷來最大規模調整。

北富銀強調，民眾如果在暫停營業分行開立的帳戶資料將一併移轉到業務承接分行，除辦理存匯業務時的分行名稱及付款行將配合變更為「業務承接分行名稱及其金融機構代碼」外，其餘帳戶號碼、存款帳戶有約定富邦證券戶或富邦期貨戶的交割款、已申辦的各類費用代扣繳服務，以及其他相關權益皆不受影響。

台北富邦銀行2023年4月1日整併日盛銀行後，截至今年上半年，共10家分行搬遷，如果加上8月中10分行暫停營業保留營業執照，共20家分行據點調整。

根據公告，這次調整的10家分行，包括縣政分行、南員林分行、東新營分行、前金分行、屏南分行等5分行將在8月11日起暫停營業。

同時，小巨蛋分行、劍潭分行、松德分行、金城分行、光復分行等5分行則在8月18日起暫停營業，業務將移轉到鄰近分行提供服務。

北富銀說明，考量經營據點重疊與分行可有效覆蓋服務，規劃分行據點整併遷移，同時配合搬遷新址的覓點及裝修等時程，先規劃10家分行暫停營業，鄰近整併，並保留營業執照，因此8月後仍維持179家分行營業執照。

北富銀指出，客戶的金融卡、存摺、存單、支票簿、信託帳戶、黃金存摺等都可繼續使用，不需申請換發。民眾也可透過網路銀行、行動銀行及電話銀行服務，辦理業務。

至於分行調整策略，北富銀指出，規劃透過據點整併以強化六都市占，提升外縣市覆蓋率，達到分行最適據點情境。這次調整後南部分行比例由28%提升到30%；另外也有多家中南部地區分行進行同縣市內的分行位置調整。