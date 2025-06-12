虛擬資產專法架構 金管會副主委引道德經說明最高境界

立法院財政委員會12日召開「虛擬資產服務法」公聽會，虛擬資產（VASP）公會表達訴求希望能延長後給予業者取得執照的過渡期間，金管會副主委陳彥良回應，對於過渡條款延長會慎重考量，讓業者有充分時間做準備，畢竟若最後剩下沒有業者的市場，這個市場是假的。

根據金管會出台虛擬資產專法草案，專法施行前已依洗錢防制法完成洗錢防制登記虛擬資產服務商，應於專法施行後六個月內向主管機關申請許可，並於專法施行後十五個月內經主管機關許可及發給許可證照；屆期未向主管機關申請許可或未經主管機關許可及發給許可證照者，不得繼續經營虛擬資產業務。

VASP公會理事長鄭光泰表示，上述過渡期希望能再延長，業者在專法底下申請取得核可過程中包括串聯聯防資料、保管業務等均非常沉重，現行草案規範時間讓業者沒有太多時間充分準備，期望金管會能做一定程度延期。至於日後業者申請若遭駁回也希望能明訂規範遵循，例如收到公文即不能再營業，不要有空窗期。

陳彥良表示，關於業者建議的過渡條款延長「有聽到了」，會慎重思考，將與業者溝通，未來讓業者有充分時間準備，畢竟若剩下虛無沒有業者的市場是假的。另外，有建議將部分業務指定納入《金融消費者保護法》，金管會也會和公會協調如何保護消費者，而最終希望完整虛擬資產監理架構是建築在發展可能性上，達到老子《道德經》一生二，二生三，三生萬物的境界。