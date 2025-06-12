新台幣盤中勁揚近3角 對等關稅談判沒進度升值壓力大

新台幣對美元匯率12日以29.900兌一美元小升2分開盤，隨即一路向上挺進，上午盤最高升抵29.625兌一美元，勁揚2.95角，創下5月6日以來新高，挑戰5月5日盤中最高29.590兌一美元位置，匯銀人士表示，市場行情一面倒，美元賣單高掛，央行忍到11點才稍稍出手。

新台幣經過5月初瘋狂飆升後，5月下旬至6月上旬新台幣匯率呈現緩步盤升，12日匯價卻出現急升。交易員表示，昨天非美貨幣稍有反彈，加上今天美元買盤較弱，來自外資及保管行的美元賣單明顯增加，買盤消化不及，導致行情出現一面倒的情形，因為美元賣盤數量太大，央行沒有早早出手，而是等到上午11時過後，才稍有進場調節。

外資雖然匯入但股市並沒有相對應表現，熱錢炒匯疑雲不散，央行先前已嚴查熱錢炒匯，但熱錢可能認為新台幣有升值壓力而持續匯入。交易員指出，出口商在此時間點並沒有急著賣美元，比較多是來自於海外投資匯回的資金。

由於對等關稅緩衝期即將到期，台灣與美國的談判看不見進展，市場擔心台灣得用匯率來換取美國的歡心，減少來自美方的壓力，對等關稅談判愈晚有結果的國家，貨幣升值的壓力恐怕會更大。