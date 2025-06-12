快訊

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

悲慘的沖繩戰役！慰靈被遺忘的台籍罹難者

新台幣盤中勁揚近3角 對等關稅談判沒進度升值壓力大

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
匯市行情一面倒，新台幣又見強升。圖／本報資料照片
匯市行情一面倒，新台幣又見強升。圖／本報資料照片

新台幣對美元匯率12日以29.900兌一美元小升2分開盤，隨即一路向上挺進，上午盤最高升抵29.625兌一美元，勁揚2.95角，創下5月6日以來新高，挑戰5月5日盤中最高29.590兌一美元位置，匯銀人士表示，市場行情一面倒，美元賣單高掛，央行忍到11點才稍稍出手。

新台幣經過5月初瘋狂飆升後，5月下旬至6月上旬新台幣匯率呈現緩步盤升，12日匯價卻出現急升。交易員表示，昨天非美貨幣稍有反彈，加上今天美元買盤較弱，來自外資及保管行的美元賣單明顯增加，買盤消化不及，導致行情出現一面倒的情形，因為美元賣盤數量太大，央行沒有早早出手，而是等到上午11時過後，才稍有進場調節。

外資雖然匯入但股市並沒有相對應表現，熱錢炒匯疑雲不散，央行先前已嚴查熱錢炒匯，但熱錢可能認為新台幣有升值壓力而持續匯入。交易員指出，出口商在此時間點並沒有急著賣美元，比較多是來自於海外投資匯回的資金。

由於對等關稅緩衝期即將到期，台灣與美國的談判看不見進展，市場擔心台灣得用匯率來換取美國的歡心，減少來自美方的壓力，對等關稅談判愈晚有結果的國家，貨幣升值的壓力恐怕會更大。

熱錢 新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

川普放話：兩周內單方面敲定關稅稅率 「要不接受，要不拉倒」

美財長貝森特：若談判「展現誠意」 不排除延長關稅緩徵期！

美商務部長：美國不會把最好晶片給中國 55%關稅不變

相關新聞

新台幣盤中勁揚近3角 對等關稅談判沒進度升值壓力大

新台幣對美元匯率12日以29.900兌一美元小升2分開盤，隨即一路向上挺進，上午盤最高升抵29.625兌一美元，勁揚2....

虛擬資產專法六月底報院 金管會將評估延長過渡期間

立法院財委會今日召開虛擬資產專法立法公聽會，對於穩定幣的管理，金管會副主委陳彥良指出，未來虛擬資產專法的子法會對穩定幣作...

限貸令發酵！建商示警：政府再不鬆手恐爆房貸之亂

央行去年9月祭出限貸令，溯及既往，恐衍生房貸之亂。統計今年Q1全國新增房貸核貸數幾乎腰斬。建商示警，因國內缺工，工期延後...

川普再施壓喊Fed應降息 台灣央行下周決策會議登場

台灣中央銀行將於下周四（6月19日）召開第二季理監事會，市場關注在美國總統川普公開呼籲聯準會（Fed）大幅降息的背景下，...

強制險改革重啟 應擴大瞄準危險駕駛！「保險」搭配「監理」 以保費約束累犯

重大死傷車禍憾事一再上演，交通學界呼籲從汽機車強制險著手，導正駕駛行為。但時隔3年重啟研議的強制險，改革力道卻不足，恐怕難對高風險駕駛發揮嚇阻作用。

富邦集團董座蔡明忠：美中大象角力動盪難免 台灣若遭波及相當不利

富邦集團董事長蔡明忠昨（11）日表示，美中談判就像「兩隻大象在小房間裡角力」，動盪難免。他強調，美中關係變化對全球影響深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。