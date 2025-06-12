新台幣盤中勁揚近3角 對等關稅談判沒進度升值壓力大
新台幣對美元匯率12日以29.900兌一美元小升2分開盤，隨即一路向上挺進，上午盤最高升抵29.625兌一美元，勁揚2.95角，創下5月6日以來新高，挑戰5月5日盤中最高29.590兌一美元位置，匯銀人士表示，市場行情一面倒，美元賣單高掛，央行忍到11點才稍稍出手。
新台幣經過5月初瘋狂飆升後，5月下旬至6月上旬新台幣匯率呈現緩步盤升，12日匯價卻出現急升。交易員表示，昨天非美貨幣稍有反彈，加上今天美元買盤較弱，來自外資及保管行的美元賣單明顯增加，買盤消化不及，導致行情出現一面倒的情形，因為美元賣盤數量太大，央行沒有早早出手，而是等到上午11時過後，才稍有進場調節。
外資雖然匯入但股市並沒有相對應表現，熱錢炒匯疑雲不散，央行先前已嚴查熱錢炒匯，但熱錢可能認為新台幣有升值壓力而持續匯入。交易員指出，出口商在此時間點並沒有急著賣美元，比較多是來自於海外投資匯回的資金。
由於對等關稅緩衝期即將到期，台灣與美國的談判看不見進展，市場擔心台灣得用匯率來換取美國的歡心，減少來自美方的壓力，對等關稅談判愈晚有結果的國家，貨幣升值的壓力恐怕會更大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言