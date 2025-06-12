虛擬資產專法六月底報院 金管會將評估延長過渡期間

立法院財委會今日召開虛擬資產專法立法公聽會，對於穩定幣的管理，金管會副主委陳彥良指出，未來虛擬資產專法的子法會對穩定幣作更明確的規範，另外，也可透過沙盒來發展；金管會也樂見配合我國法規的國際業者來參與台灣虛擬資產市場的發展。金管會也將再慎重思考延長過渡期間的考量，以讓業者有更多時間可以準備。

陳彥良也表示，消費者保護也納入子法考量，包括金保法如何納入虛擬資產的消費者保護，也會一併考量，以建立完整的虛擬資產管理架構。

央行業務局長謝鳳瑛則認為，虛擬貨幣可依交易量多寡來作分級管理，她認為境內外管理要一致，以避免監管套利問題，亦即，倘若境外業者要來台經營虛擬資產業務，必須向金管會申請核准才行。而對穩定幣，謝鳳瑛則形容，未來穩定幣會是電子支付的代幣化支付工具，但並非法幣。

理慈國際科技法律事務所共同創辦人，也是台灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲指出，這是國際的產業平台，即使新加坡監管嚴格，但詐騙仍不斷增加。在川普當選之後，美國監管機關對於虛擬幣的態度變化非常大，贊成金管會以母法作原則性規定，大部分則授權子法，如此較能因應外界環境的劇烈變動。

蔡玉玲進而指出，虛擬資產如何和產業連結，能否為台灣的供應鏈所用？這很重要；她強調，不論是穩定幣，若是支付工具，尤其台灣最強的是供應鏈，在虛擬資產法通過之後，如何讓加密貨幣透過台灣最強的利器，即供應鏈，在全世界創造出最強的應用場域，這也是重要的課題。

立委鍾佳濱則提醒，虛幣已快取代黃金成為詐團洗錢的工具，他也指出，現在財金公司和銀行、券商都有連線KYC機制，但第三方支付、虛幣則都沒有OTP機制來作KYC，將使之成為洗防的破口。

立委賴士葆則認為，央行至今不承認虛擬幣是法幣，如此也會妨礙金管會推動國內的虛擬資產產業；他也建議，應該允許某一個虛擬貨幣交易所，能像在美國一樣，也可以在台灣上市櫃，或是興櫃。他也強調，全球的虛擬貨幣交易額已超過10兆了，因此，不只是洗錢防制而已，更該思考如何興利。而這些交易所，必須先有機會作大，未來才能有上市櫃的空間。

賴士葆也特別指出，虛擬貨幣資產在該專法通過之後，也必須列入必須申報的財產。

立委葛如鈞指出，美國、日本都已有穩定幣立法，南韓則已在規畫其穩定幣發行，或是規畫相關的ETF開放。他認為，金管會限制現金來購買虛擬貨幣，會妨礙產業發展，他建議應該保留一定的現金取得虛擬資產的空間。葛如鈞也表示，應把虛擬貨幣也納入「主權儲備」，進行更多討論，來作為戰略化儲備，以因應國際金融市場的波動。他強調，應規畫發行穩定幣，以避免台灣的數位經濟邊緣化。他也強調，對於比特幣現貨的ETF，讓法人及個人都能投資進入該國際市場。