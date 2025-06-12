限貸令發酵！建商示警：政府再不鬆手恐爆房貸之亂

央行去年9月祭出限貸令，溯及既往，恐衍生房貸之亂。統計今年Q1全國新增房貸核貸數幾乎腰斬。建商示警，因國內缺工，工期延後，致交屋延後，過去2、3年前簽約的交屋潮出現滯延效應，今年、明年都會碰到交屋潮，政府將面對嚴峻挑戰，下半年政府再不鬆手，恐衍生更多購屋糾紛等社會問題。

至於房價是否鬆動？豐邑集團豐邑機構總經理邱崇喆認為，因關稅、台幣升值影響，營建成本上揚，要讓房地產成本降低不可能，房價要降不可能。

房仲業者根據金融聯徵中心最新資料指出，今年第1季全國新增房貸核貸件數約3.56萬件，相較去年同期的5.48萬件，大減近2萬件，幾乎腰斬，為近7年來最低點。

政府在去年9月央行祭出第七波信用管制，限貸令「溯及既往」，嚴控不動產放款比率，銀行排隊撥款，甚至暫停收件。房地產業界紛紛向政府陳情，換屋族、多戶族當初買預售屋可貸7成，交屋後，因房價上漲，恐面臨突破豪宅稅門檻，例如台中過4000萬元，貸款只剩3成，恐衍生房貸之亂。

邱崇喆認為，剛性需求如政府推出新青安政策，但因政策各銀行排隊撥款，甚至暫停收件，要排隊等，相當辛苦；主要是限貸令溯及既往，過去兩三年前簽約買房，剛好在今年、明年都會碰到交屋潮，對政府是很嚴峻的挑戰，下半年政府再不鬆手，可能出現更多購屋糾紛等社會問題。