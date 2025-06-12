快訊

小朋友不要學！Switch 2卡帶苦味劑 實測「連舔8日」慘烈結果出爐

熱帶低壓恐穿台過！挾風雨威脅 氣象署曝成颱機率

校園濺血！台中私校爆學生「不服管教」 埋伏廁所亂棒痛毆老師

川普再施壓喊Fed應降息 台灣央行下周決策會議登場

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣中央銀行將於下周四（6月19日）召開第二季理監事會。聯合報系資料照
台灣中央銀行將於下周四（6月19日）召開第二季理監事會。聯合報系資料照

台灣中央銀行將於下周四（6月19日）召開第二季理監事會，市場關注在美國總統川普公開呼籲聯準會（Fed）大幅降息的背景下，台灣是否會出現政策跟進。不過從目前市場利率與通膨數據來看，台灣央行短期內仍無太大降息空間，預料本次會議將維持利率不變。

美國總統川普近日在其社交平台發文，直言聯準會應立即將基準利率下調1個百分點，理由是最新公布的消費者物價指數（CPI）顯示經濟動能減弱，通膨壓力回落，貨幣政策應轉為寬鬆以提振經濟。他並強調高利率正在削弱企業與家庭信心，呼籲聯準會「為了美國經濟的長遠健康」採取積極降息行動。副總統萬斯（JD Vance）也公開表示，應重新檢討當前過高的利率政策，不應讓貨幣政策成為經濟復甦的阻礙。

此番政治高層公開施壓，使市場對聯準會未來會議的利率政策轉向高度敏感。儘管聯準會主席鮑爾強調決策將以數據為依據，且保持獨立性，但川普政府的強硬立場可能對政策形成潛在壓力。

相較之下，台灣近期基本面尚稱穩定。主計總處公布5月CPI年增率為1.55%，創四年多來最低增幅，累計前五月平均通膨率為2.04%，已回落至2%上下區間。然而，市場利率方面，隔夜拆款利率穩定維持在0.82%左右，呈現持穩，央行短期內並無迫切降息需求。

降息 聯準會 美國經濟 央行

延伸閱讀

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

川普放話：兩周內單方面敲定關稅稅率 「要不接受，要不拉倒」

美中貿易第二輪談判落幕 白宮稱大陸願對美開放市場

馬斯克發文懺悔自認太超過 川普：這樣做非常友好

相關新聞

限貸令發酵！建商示警：政府再不鬆手恐爆房貸之亂

央行去年9月祭出限貸令，溯及既往，恐衍生房貸之亂。統計今年Q1全國新增房貸核貸數幾乎腰斬。建商示警，因國內缺工，工期延後...

川普再施壓喊Fed應降息 台灣央行下周決策會議登場

台灣中央銀行將於下周四（6月19日）召開第二季理監事會，市場關注在美國總統川普公開呼籲聯準會（Fed）大幅降息的背景下，...

強制險改革重啟 應擴大瞄準危險駕駛！「保險」搭配「監理」 以保費約束累犯

重大死傷車禍憾事一再上演，交通學界呼籲從汽機車強制險著手，導正駕駛行為。但時隔3年重啟研議的強制險，改革力道卻不足，恐怕難對高風險駕駛發揮嚇阻作用。

富邦集團董座蔡明忠：美中大象角力動盪難免 台灣若遭波及相當不利

富邦集團董事長蔡明忠昨（11）日表示，美中談判就像「兩隻大象在小房間裡角力」，動盪難免。他強調，美中關係變化對全球影響深...

富邦談淨零轉型 危機、轉機並存

富邦集團昨（11）日舉辦「富邦永續大未來論壇」，富邦集團董事長蔡明忠出席並發表致詞，強調「現在是危機與轉機並存的時刻」。

中信贊助 俞俊安奪 PGA 季軍

中國信託銀行贊助的台灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安，於當地時間6月8日以低於標準桿17桿、總桿數263桿的成績，拿下美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。