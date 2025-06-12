川普再施壓喊Fed應降息 台灣央行下周決策會議登場

台灣中央銀行將於下周四（6月19日）召開第二季理監事會，市場關注在美國總統川普公開呼籲聯準會（Fed）大幅降息的背景下，台灣是否會出現政策跟進。不過從目前市場利率與通膨數據來看，台灣央行短期內仍無太大降息空間，預料本次會議將維持利率不變。

美國總統川普近日在其社交平台發文，直言聯準會應立即將基準利率下調1個百分點，理由是最新公布的消費者物價指數（CPI）顯示經濟動能減弱，通膨壓力回落，貨幣政策應轉為寬鬆以提振經濟。他並強調高利率正在削弱企業與家庭信心，呼籲聯準會「為了美國經濟的長遠健康」採取積極降息行動。副總統萬斯（JD Vance）也公開表示，應重新檢討當前過高的利率政策，不應讓貨幣政策成為經濟復甦的阻礙。

此番政治高層公開施壓，使市場對聯準會未來會議的利率政策轉向高度敏感。儘管聯準會主席鮑爾強調決策將以數據為依據，且保持獨立性，但川普政府的強硬立場可能對政策形成潛在壓力。

相較之下，台灣近期基本面尚稱穩定。主計總處公布5月CPI年增率為1.55%，創四年多來最低增幅，累計前五月平均通膨率為2.04%，已回落至2%上下區間。然而，市場利率方面，隔夜拆款利率穩定維持在0.82%左右，呈現持穩，央行短期內並無迫切降息需求。