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南山人壽董事長尹崇堯：經營保險…像跑馬拉松

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

南山人壽昨（11）日舉行股東常會，順利完成董事改選。董事長尹崇堯會後受訪時表示，「經營保險公司就像跑馬拉松」，過程會碰到撞牆期、逆風或上坡路，須定步調、調配速。

尹崇堯說，保險公司最重要的是長期經營、提供保戶服務與價值，南山在未來三年會繼續努力去做。過去壽險業像是客戶的財務醫生，當發生理賠事件時，可以很快送上財務支票，讓他能順利度過難關 ，他相信，未來能做得更多，結合健康守護圈的夥伴，幫助保戶們不論是在健康、亞健康、疾病及失能等不同階段，都能獲得更多幫助與照顧。

董事長 尹崇堯 保險

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