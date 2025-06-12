外傳與玉山、永豐金好事近 南山人壽：目前沒有併購談判

南山人壽昨（11）日舉行股東常會，董事長尹崇堯主持，小股東聚焦與金控合併案、掛牌上市案兩大議題，尹崇堯重申，沒有合併的談判，將與利害關係人溝通以推動上市案，盼在各界的祝福下「平安歡喜掛牌」。

外傳南山人壽將與玉山金控（2884）進行「雙山併」，或和永豐金控（2890）「山豐併」，尹崇堯昨日回應，這兩家都是南山人壽在銀行通路很好的合作夥伴，尤其公益領域，但目前「沒有任何併購談判」。

尹崇堯昨天主持股東常會，對小股東提問「有問必答」。多位小股東關注南山人壽的上市時程，尹崇堯表示，過去幾年來，公司在股東會不斷向股東們報告，IPO一直都是持續努力的目標。過去60多年來，南山人壽在台灣已經營非常長的一段時間，現在是全台灣最大的獨立壽險公司，「對於這樣的身份我們相當驕傲」，會持續做好保戶服務。

尹崇堯強調，南山人壽IPO的進程，希望是在得到各個利害關係人的祝福下，平平安安、歡歡喜喜的來做，目前還是會持續進行溝通，若有具體進程會再向所有股東報告。

展望下半年景氣，尹崇堯分析，主計總處預估今年經濟成長率仍逾3%，因為美國關稅政策，台灣在第2季有所謂的「拉貨效應」，今年第1季、第2季經濟成長均逾5%，但要關注第2季拉貨行情能否延續至下半年。

另外，美國關稅政策延緩實施至7月9日，後續美國與各國的協商結果仍需謹慎觀察。尹崇堯強調，台灣的產業尤其是電子業，其實具有相當強的競爭力，AI相關的供應鏈與應用，不只硬體，包括軟體、雲端服務、伺服器都深具發展潛力；南山人壽下半年在股債市操作上將審慎觀察，當投資價值浮現時，也會進場加碼。

對於明年接軌IFRS 17與TW-ICS新制，南山人壽是以每年新契約CSM 550億元至600億元為目標。



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