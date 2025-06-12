富邦談淨零轉型 危機、轉機並存

富邦集團昨（11）日舉辦「富邦永續大未來論壇」，富邦集團董事長蔡明忠出席並發表致詞，強調「現在是危機與轉機並存的時刻」。

蔡明忠指出，過去台灣永續轉型的挑戰主要來自氣候變遷，產業若沒有加速投入低碳營運，商業模式與收入將受到重大影響；但現在，挑戰比起過往更多、更廣，包含台灣能否提升能源自主、能否因應國際貿易關稅衝擊，種種關卡都像是「變化球」拋向民間產業與政府。

蔡明忠說，社會對減碳氣候變遷的議題，好像還覺得很遙遠，覺得這可能是下一個世代的事，目前社會對減碳的迫切性仍沒有共識，期盼接下來淨零排碳能變成全民運動，才有助於國家達成淨零排碳路徑。

蔡明忠表示，危機也將帶來最好的轉機，金融業應主動協助產業度過風險高峰期，成為經濟穩定的支撐力量，協助企業打造具韌性的營運模式，例如提供綠色融資、風險移轉或創新保險等解決方案，協助產業建立永續供應鏈並減輕關稅衝擊。面對各種不確定性與動盪的政經局勢，金融業的角色正在演進，成為連接碎片、創造穩定、搭建信任的橋樑。

富邦集團以永續發展為DNA，富邦金控（2881）身為永續領航者，自2016年起，攜手富邦文教基金會、台大風險中心舉辦論壇，持續關注台灣社會各種轉型關鍵議題，希望能凝聚並推動台灣永續發展共識，致力為下一個世代打造美好未來。

富邦金控落實「正向力量 成就可能TM」的品牌精神，致力推動永續經營，實踐金融面/非金融面影響力，力助台灣加速邁向淨零目標。在金融面，連續兩年攜手子公司舉辦減碳議合工作坊，並持續透過永續金融投資、放款、商品與專業服務，引導客戶提升ESG績效和轉型低碳營運模式；針對非金融面，持續鼓勵社會大眾朝低碳生活邁進，自2021年發起Run For Green™計畫，邀請馬拉松跑者參與跑步種樹活動，至今在全台種下超過10萬棵樹，為台灣地方生態與減碳盡一份心力。