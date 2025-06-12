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富邦集團董座蔡明忠：美中大象角力動盪難免 台灣若遭波及相當不利

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
富邦集團董事長蔡明忠。 聯合報系資料照
富邦集團董事長蔡明忠。 聯合報系資料照

富邦集團董事長蔡明忠昨（11）日表示，美中談判就像「兩隻大象在小房間裡角力」，動盪難免。他強調，美中關係變化對全球影響深遠，台灣作為區域經濟體，若遭波及相當不利，希望情勢能緩解，這樣對台灣也好。他並強調，美國是台灣最大的市場，美國經濟若能持續強勁發展，對台灣至關重要。

蔡明忠昨天出席「2025年富邦永續大未來論壇」，對於近期壽險業匯損問題是否會擴大，蔡明忠坦言：「沒有人說得定」，因不確定因素太多，需持續觀察，目前局勢多變，未來是否擴大匯損，難以準確預判。他強調，匯市本就受國際情勢、利率變化與資金流向多重影響，台灣作為出口導向經濟體，需提高應變能力與風險管理。

對於美中貿易談判，蔡明忠反問，「現在的世界經濟真的能分成兩個陣營嗎？」美中角力背後已牽動全球關鍵供應鏈，特別是稀土資源。

美國面臨稀土供應緊縮危機，部分原料恐不足數月使用，這不只是武器製造問題，更涉及所有電氣化產品的基礎材料，「這種磁性金屬很重要，而大陸已經花了好幾年時間默默布局，現在已不是有沒有礦的問題」，稀土的完整供應鏈建立需時甚久，牽動的不僅是美國，而是全球產業。

談及台灣資本市場，蔡明忠直言，沒有人是「台股的諸葛亮」，但股市作為經濟的櫥窗，仍能反映實質動能。

他指出，台灣5月出口年增超過38%，首度突破500億美元大關，且連續19個月呈現正成長，顯示實體經濟表現不俗，股市具支撐基礎。

至於媒體提及《富比士》最新公布蔡明忠重返台灣首富，蔡明忠笑而不答，僅表示「這個自有公論」，不願多談。

對於金管會日前提出的金融整併新政策，明確反對敵意併購，蔡明忠指出，金管會最重視的是維持市場秩序。

他強調，公開收購不等同於敵意併購，若能讓金管會相信公開收購能獲得對方同意，且不會引發市場不穩，並非不能進行整併。金管會的立場並非針對整併行為本身，而是著眼於是否會破壞金融秩序。

金管會 蔡明忠 美國經濟

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