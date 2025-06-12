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中信贊助 俞俊安奪 PGA 季軍

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中國信託支持的旅美男子高球好手俞俊安勇奪PGA「加拿大公開賽」第三名，即將挑戰高爾夫四大滿貫賽事「英國公開賽」。 俞俊安經紀人／提供
中國信託支持的旅美男子高球好手俞俊安勇奪PGA「加拿大公開賽」第三名，即將挑戰高爾夫四大滿貫賽事「英國公開賽」。 俞俊安經紀人／提供

中國信託銀行贊助的台灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安，於當地時間6月8日以低於標準桿17桿、總桿數263桿的成績，拿下美國PGA巡迴賽（PGA TOUR）「加拿大公開賽」（RBC Canadian Open）第三名，順利取得高爾夫四大滿貫賽事之一的「英國公開賽」（The Open Championship）入場券。

目前世界排名第62名的旅美好手俞俊安，是台灣男子職業高爾夫在世界排名最佳的選手，他在「加拿大公開賽」最終回合開局抓鳥、第2洞獵鷹取得優勢；第17洞推桿表現未盡理想，但最後一洞穩定心情抓鳥收尾，以低於標準桿17桿拿下第三名，雖以一桿之差無緣進入延長賽爭冠，但也因此取得四大滿貫賽事之一的「英國公開賽」入場券。

俞俊安高度肯定自己在加拿大公開賽的表現，他表示，即使小遇亂流也告訴自己專注當下，「不要放棄每一桿」，亦感謝中國信託的支持，讓他以更為穩定的心情備賽，能在球場上盡情發揮。

俞俊安去年10月於PGA「桑德森農場錦標賽」（Sanderson Farms Championship）奪得生涯首座PGA冠軍、今年5月獲PGA「默特爾灘菁英賽」（ONEflight Myrtle Beach Classic）第四名，對於即將參加英國公開賽，俞俊安表示非常期待，由於是首度挑戰，對環境、球場都相對陌生，不會給自己太多壓力，將做好日常準備、全力以赴。

「英國公開賽」自1860年創辦，是四大高球滿貫賽中歷史最悠久的賽事，其餘三項分別為美國公開賽、美國名人賽與美國PGA錦標賽。今年賽事將於7月17日至20日，在北愛爾蘭皇家波特拉許高爾夫俱樂部（Royal Portrush Golf Club）展開激烈角逐，全球頂尖球星將齊聚一堂，爭奪象徵最高榮譽的葡萄酒壺獎盃（Claret Jug），實現高球選手職涯的終極夢想。

中國信託長期深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，亦為台灣最早投入高爾夫運動的企業，持續舉辦高球比賽，與日次巡海外共證賽事、總獎金日幣5,000萬元的「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」甫於5月圓滿落幕，賽事三日共9,767人次進場，總獎金與進場人次均刷新中國信託舉辦女子高爾夫賽事14年來的新高紀錄。

另一方面，今年「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）新加入在LPGA奮戰的王馨迎與TLPGA好手俞涵軒，共贊助14位選手，其中吳佳晏在今年3月JLPGA「大金蘭花女子高球賽」及5月底的「度假村信託女子高球賽」皆拿下並列第7名佳績，表現亮眼。

高爾夫 美國公開賽 中國信託

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